Soud třiapadesátiletému Perdriauovi uložil také pětiletý zákaz výkonu veřejných funkcí s okamžitou platností. Musí tak ihned opustit úřad starosty.
Starosta města se zhruba 170 tisíci obyvateli byl už v době vypuknutí skandálu v roce 2022 vyloučen z konzervativní strany Republikáni.
„Jsem nevinný, toto rozhodnutí je naprosto nepochopitelné,“ řekl v pondělí před lyonským trestním soudem Perdriau a oznámil, že se odvolá.
Starosta podle žalobců nechal místostarostu Gillese Artiguese v roce 2015 svými spolupracovníky vlákat do pasti a Artigues byl tajně natočen s prostitutem v pařížském hotelu. Artigues musel kvůli skandálu posléze odejít do politického ústraní.
Tři spoluobžalovaní zapojení do vydírání, které trvalo několik let, byli rovněž odsouzeni k trestům odnětí svobody.
Předsedající soudkyně Brigitte Vernayová v pondělí hovořila o „extrémní závažnosti spáchaných trestných činů“.
Zdůraznila povinnost volených úředníků jít příkladem, zachovávat důstojnost a zastupovat veřejnost. Hlavního obžalovaného shledala plně vinným z vydírání, spiknutí a zpronevěry veřejných prostředků.