Britské a francouzské síly udeřily v Sýrii, zničily sklad zbraní Islámského státu

Západní letouny monitorují situaci pravidelně, aby zabránily opětovnému vzestupu islamistické organizace, která do roku 2019 ovládala rozsáhlá území Sýrie a Iráku. Podle zpravodajských informací britského ministerstva se podzemní zařízení, které bylo pravděpodobně používáno k ukládání zbraní a výbušnin, nacházelo v horách severně od Palmýry.
Letouny zasáhly několik přístupových tunelů do zařízení, uvedlo britské ministerstvo obrany v prohlášení a dodalo, že první indicie naznačují, že cíl byl úspěšně zasažen. Británie také uvedla, že před útokem byla oblast „bez jakéhokoli civilního osídlení“, a že všechny její letouny se bezpečně vrátily.
Islámský stát v letech 2014 až 2019 ovládal rozsáhlá území Sýrie a Iráku s asi deseti miliony obyvateli. I po územní porážce však má v obou zemích dodnes buňky, které tam útočí.
Před rokem padl v Sýrii režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada, když povstalci z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS) zahájili proti vládním vojskům překvapivou a rychlou ofenzivu. Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Šara, který se zemi snaží otevřít světu a sbližuje se i se Západem.