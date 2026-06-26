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Ve Francii se ve vedrech utopilo už před padesát lidí. Paris Pride se ruší

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  11:58aktualizováno  12:35
Francie se potýká s vlnou veder. Lidé se koupou i ve fontánách u Eiffelovy věže...

Francie se potýká s vlnou veder. Lidé se koupou i ve fontánách u Eiffelovy věže v Paříži. (25. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Francie se potýká s vlnou veder. Lidé se koupou i ve fontánách u Eiffelovy věže...
Francie se potýká s vlnou veder. (25. června 2026)
Francie se potýká s vlnou veder. Lidé se koupou i ve fontánách u Eiffelovy věže...
Francie se potýká s vlnou veder. (25. června 2026)
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Počet utonulých ve Francii, kteří se v současné vlně veder chtěli osvěžit koupáním, vzrostl na pětapadesát, oznámila ministryně sportu Marina Ferrariová. Pařížská policie v pátek vyzvala organizátory hudebního festivalu Solidays, pochodu hrdosti Paris Pride na podporu komunity LGBT+ a sportovních akcí, aby je kvůli vedrům zrušily. Organizátoři Paris Pride už to udělali. Podobně se zařizují i v Německu a Rakousku.

Na sobotu plánovaný Pochod Paris Pride se bude podle organizátorů konat pravděpodobně v září. Zrušen byl i obdobný sobotní pochod v Lyonu.

Nejvyšší stupeň výstrahy před horkem nyní platí na dvou třetinách území Francie. „Nesnesitelným teplotám“ čelí podle agentury AFP více než 51 milionů obyvatel. Podle předpovědi počasí v pátek teploty v některých oblastech země dosáhnou 40 stupňů.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapyTeplota - 2 m nad zemí, 26.06.2026 12:00 (SELČ), © Ventusky.com

Od pátku platí ve Francii zákaz prodeje alkoholu a jeho konzumace na veřejnosti. Úřady k tomuto kroku přistoupily kvůli přetížení zdravotnických zařízení, v nichž prudce stouply počty pacientů s infarktem a obtížemi způsobenými horkem.

Už v úterý francouzské úřady sdělily, že od čtvrtka 18. června se utopilo čtyřicet lidí, převážně mladých, z nichž někteří se rozhodli koupat na nehlídaných či nebezpečných místech. V pátek se tento počet zvedl na pětapadesát.

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Francouzská státní energetická společnost EDF v pátek oznámila, že vyčlení 80 milionů eur na vybavení škol, mateřských škol a dalších zařízení chladicími systémy, které jim pomohou zvládat budoucí vlny veder. Polovina prostředků bude využita do letošního září.

V Německu si hudebníci vyhrnou rukávy

V Německu už kvůli vedrům některé venkovní akce ruší. Například v Porúří na západě země na poslední chvíli oznámili zrušení koncertu zpěváka Jana Delaye a hudební Sunset Beach Festival. V hlavním městě byl kvůli horku zrušen Berlínský knižní festival plánovaný na víkend. Měl na něm vystoupit i český spisovatel Marek Torčík.

To Berlínská filharmonie v sobotu večer svůj tradiční koncert na závěr sezony v berlínském přírodním amfiteátru Waldbühne sice odehraje, ale pro členy slavného hudebního tělesa byla uvolněna pravidla oblékání. „Muži budou vystupovat bez saka, horní částí oděvu budou černé košile,“ uvedla mluvčí filharmonie. Rukávy si mohou filharmonici vyhrnout. Dámské vrchní díly by měly sahat pouze k loktům. V zákulisí budou k dispozici nápoje a ledové obklady.

Horko nesvědčí ani hudebním nástrojům. „Jsme zvyklí hrát venku,“ podotkla však mluvčí. Orchestr obecně nepoužívá své nejlepší nástroje pro venkovní koncerty, ale má i velmi dobré sekundární nástroje.

Německý Den civilní ochrany, plánovaný na tuto sobotu s centrální akcí ve Freiburgu, byl kvůli vlně veder rovněž zrušen. „Nový termín, pravděpodobně na podzim, ještě oznámíme,“ řekl mluvčí spolkového ministerstva vnitra. Ministr vnitra spolkové země Bádensko-Württembersko Manuel Hagel pak poukázal na rostoucí teploty.

„Očekáváme, že sobota bude nejteplejším dnem s extrémním tepelným stresem pro lidi,“ řekl politik. Rozhodnutí akci odložit učinil spolu se spolkovým ministrem vnitra Alexandrem Dobrindtem, který se měl přehlídky zúčastnit.

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V pátek by v Německu mohla padnout 40stupňová teplotní hranice pro měsíc červen. Podle expertů z meteorologické služby DWD by mohlo být například v horním Porýní i 41 stupňů. Možné je i překonání historického teplotního maxima 41,2 stupně z července 2019.

Vzhledem k teplotní předpovědi upravují organizátoři mistrovství Evropy v Ironmanu ve Frankfurtu nad Mohanem běžeckou trať tento víkend. Bude zahrnovat více zastíněných úseků. V občerstvovacích stanicích má být víc lahví s vodou a kelímků a také další možnosti ochlazení podél trati a v cílové oblasti. Rozšíří se i lékařská podpora a nasadí dodatečný personál.

V Rakousku apelují na drožkáře

V Rakousku vyzývá ekologická organizace Greenpeace úřady k přijetí okamžitých opatření. Mezi nimi je třeba volný vstup do veřejných bazénů při teplotách nad 35 stupňů Celsia a bezplatné používání veřejné dopravy.

Rakouské Sdružení proti továrnám na zvířata (VGT) vybídlo vídeňské drožkáře, aby o víkendu nezapřahali. Vyzvalo také, aby přerušení práce z důvodu horka začínalo už při 30 stupních Celsia, přičemž současné pravidlo 35 stupňů je podle VGT „bezzubé“. Měření se neprovádí na samotných stanovištích fiakrů, ale ve stínu, upozorňuje organizace.

S vedry patrně souvisí i nehoda, která se stala ve čtvrtek večer u jezera Ausee v hornorakouském Luftenbergu. Osmašedesátiletý řidič se potýkal se zdravotními problémy při couvání svého vozidla s přívěsem a ztratil nad ním kontrolu. Sjel do jezera. Dva pohotoví plavci okamžitě zasáhli a podle policie se jim podařilo muže bez zranění z vozidla vyprostit.

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