Generál Mandon, který se funkce náčelníka štábu obrany ujal teprve v září, pronesl svá kontroverzní slova tento týden na kongresu Asociace starostů Francie. Ve svém projevu zdůraznil, že ruské ambice nekončí na Ukrajině. Moskva se podle něj nezastaví a bude mít tendenci „testovat“ odhodlání dalších evropských států. Pokud má Francie vzdorovat, musí být připravena na otevřený konflikt.
„Pokud je naše země slabá, protože není připravena přijmout ztrátu svých dětí – a je lepší to říkat na rovinu – či ekonomicky trpět kvůli prioritizaci obrany, pak jsme v ohrožení,“ citoval nekompromisního Mandona deník Le Monde.
Ačkoliv mají Evropané podle něj veškerou ekonomickou, demografickou i znalostní převahu k odstrašení moskevského režimu, chybí jim „síla duše“, aby přijali bolest nutnou k ochraně vlastních hodnot.
Bývalý stíhací pilot proto vyzval starosty, aby se vrátili do svých obcí a připravili své občany i na takovýto budoucí scénář. Francie se musí mentálně nastavit na válku a být připravena obětovat své syny a dcery, když na to přijde, vyřizuje generál do obcí.
„Válečné štvaní!“
Reakce národa, který v minulém století prošel milionovými ztrátami v první světové válce i traumatem z nacistické okupace a úmrtím dalších stovek tisíc lidí, na sebe nenechala dlouho čekat.
Levicové strany generála okamžitě obvinily z překročení pravomocí. Jean-Luc Mélenchon, lídr radikálně levicové Nepoddajné Francie, vyjádřil „naprostý nesouhlas“. Tvrdí, že generálovi nepřísluší vyzývat starosty k přípravám na válku, o níž nikdo nerozhodl.
Podobně ostře reagoval i Sébastien Chenu z nacionalistického Národního sdružení. Ten prohlásil, že Mandon postrádá k takovým výrokům legitimitu, a obvinil jej z vážného pochybení.
Za generála se naopak postavila ministryně obrany Catherine Vautrinová. Uvedla, že generál má „plné právo vyjádřit své názory na rostoucí hrozby“ a že jeho komentáře byly vytrženy z kontextu pro politické účely, ačkoliv pouze odrážejí vojenskou realitu. Podporu mu vyjádřil i šéf námořnictva, admirál Nicolas Vaujour, podle něhož je právě předvídání nejhorších scénářů generálovou rolí.
Mandonův projev přichází v době, kdy bezpečnostní experti a ministři varují, že Francie by mohla být zatažena do války s Ruskem na evropské půdě v horizontu tří až čtyř let. Vláda nedávno dokonce zveřejnila příručku nazvanou Tous responsables (Všichni zodpovědní), která má veřejnost připravit na řešení velkých krizí. Dokument zmiňuje rizika spojená s „velkým nasazením ozbrojených sil mimo národní území“ a radí občanům připravit si například nouzové zavazadlo.