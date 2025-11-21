„Připravte se ztratit své děti.“ Šéf francouzské armády varoval národ před válkou

Náčelník generálního štábu Fabien Mandon vyvolal ve Francii poprask. Na sjezdu starostů prohlásil, že pokud chce země do roku 2030 účinně odradit Rusko, musí být společnost připravena i na ekonomické strádání a umírání vojáků na bojišti. Jeho slova o „ztrátě dětí“ a nedostatku morální síly Evropanů okamžitě narazila na tvrdou kritiku z levice i pravice.
Náčelník generálního štábu francouzské armády Fabien Mandon po boku prezidenta Emmanuela Macrona na slavnostním ceremoniálu u Vítězného oblouku v Paříži (11. listopadu 2025)

Generál Mandon, který se funkce náčelníka štábu obrany ujal teprve v září, pronesl svá kontroverzní slova tento týden na kongresu Asociace starostů Francie. Ve svém projevu zdůraznil, že ruské ambice nekončí na Ukrajině. Moskva se podle něj nezastaví a bude mít tendenci „testovat“ odhodlání dalších evropských států. Pokud má Francie vzdorovat, musí být připravena na otevřený konflikt.

„Pokud je naše země slabá, protože není připravena přijmout ztrátu svých dětí – a je lepší to říkat na rovinu – či ekonomicky trpět kvůli prioritizaci obrany, pak jsme v ohrožení,“ citoval nekompromisního Mandona deník Le Monde.

Zelenskyj se ve Francii dohodl s Macronem. Ukrajina koupí 100 stíhaček Rafale

Ačkoliv mají Evropané podle něj veškerou ekonomickou, demografickou i znalostní převahu k odstrašení moskevského režimu, chybí jim „síla duše“, aby přijali bolest nutnou k ochraně vlastních hodnot.

Bývalý stíhací pilot proto vyzval starosty, aby se vrátili do svých obcí a připravili své občany i na takovýto budoucí scénář. Francie se musí mentálně nastavit na válku a být připravena obětovat své syny a dcery, když na to přijde, vyřizuje generál do obcí.

„Válečné štvaní!“

Reakce národa, který v minulém století prošel milionovými ztrátami v první světové válce i traumatem z nacistické okupace a úmrtím dalších stovek tisíc lidí, na sebe nenechala dlouho čekat.

Levicové strany generála okamžitě obvinily z překročení pravomocí. Jean-Luc Mélenchon, lídr radikálně levicové Nepoddajné Francie, vyjádřil „naprostý nesouhlas“. Tvrdí, že generálovi nepřísluší vyzývat starosty k přípravám na válku, o níž nikdo nerozhodl.

Podobně ostře reagoval i Sébastien Chenu z nacionalistického Národního sdružení. Ten prohlásil, že Mandon postrádá k takovým výrokům legitimitu, a obvinil jej z vážného pochybení.

Poslední léto v míru? Německý ministr obrany odhadl, kdy Rusko zaútočí na NATO

Za generála se naopak postavila ministryně obrany Catherine Vautrinová. Uvedla, že generál má „plné právo vyjádřit své názory na rostoucí hrozby“ a že jeho komentáře byly vytrženy z kontextu pro politické účely, ačkoliv pouze odrážejí vojenskou realitu. Podporu mu vyjádřil i šéf námořnictva, admirál Nicolas Vaujour, podle něhož je právě předvídání nejhorších scénářů generálovou rolí.

Mandonův projev přichází v době, kdy bezpečnostní experti a ministři varují, že Francie by mohla být zatažena do války s Ruskem na evropské půdě v horizontu tří až čtyř let. Vláda nedávno dokonce zveřejnila příručku nazvanou Tous responsables (Všichni zodpovědní), která má veřejnost připravit na řešení velkých krizí. Dokument zmiňuje rizika spojená s „velkým nasazením ozbrojených sil mimo národní území“ a radí občanům připravit si například nouzové zavazadlo.

