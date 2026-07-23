Píše se červen 1940. Francie se hroutí a podepisuje příměří, když uprostřed všeho chaosu přichází de Gaulle, nový muž, který se odmítá vzdát. Sám proti všem. Prchá do Londýna, bez armády, bez podpory, bez naděje.
V prvních dnech měl de Gaulle po svém boku pouze svého pobočníka poručíka Courcela a k dispozici jen omezenou zásobu anglických slov.
Tak se začíná epos, který později vrcholí de Gaullovým vítězným vstupem do osvobozené Paříže.
Snímek vzbudil nebývalý zájem. A také značné rozhořčení, protože oživil dávná tvrzení o amerických plánech na rozdělení Francie.