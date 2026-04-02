Paříž zpřísnila protiteroristická opatření, americké banky se obávají útoků

Americká banka Citi ve čtvrtek mezitím oznámila, že po hrozbách americkým finančním domům převedla z preventivních důvodů své zaměstnance z poboček v Paříži a v západoněmeckém Frankfurtu nad Mohanem na práci z domova.
„Bezpečnost našich pracovníků má nejvyšší prioritu, podnikáme proto kroky pro jejich ochranu,“ prohlásil mluvčí Citi.
Terčem zájmy USA v Evropě. V Paříži zmařili bombový útok, jeden muž utekl
O pokusu o bombový útok na pařížskou pobočku Bank of America informoval v pondělí francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.
V sobotu časně ráno si pařížští policisté všimli u bankovní instituce nedaleko bulváru Champs-Élysées dvou podezřelých lidí. Francouzská Národní protiteroristická prokuratura (PNAT) následně zadržela další lidi a zahájila vyšetřování pro pokus o žhářství či poškození cizí věci nebezpečným prostředkem s teroristickým motivem a také kvůli podezření na teroristické zločinecké spolčení.
Francouzské úřady podle Nuňeze vidí v případu přímou souvislost s Íránem, neboť způsob zamýšleného provedení je ve všech ohledech podobný činům, k nimž došlo v Nizozemsku a v Belgii.
Spojené státy spolu s Izraelem na konci února zahájily válku proti Íránu s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně. Teherán a jeho spojenci v odvetě útočí na Izrael, americké základny v regionu a také na další cíle v zemích Blízkého východu.