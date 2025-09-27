Další oběti na cestě do Velké Británie. V Lamanšském průlivu zahynuli tři migranti

Tři migranti zahynuli v noci na sobotu na severu Francie při pokusu o ilegální přeplutí Lamanšského průlivu do Velké Británie. Podle místních úřadů šlo o dvě ženy ze Somálska a jednoho dalšího muže, jehož tělo bylo vytaženo z kanálu vedoucího do moře v obci Gravelines.
Migranti se pokoušejí překročit Lamanšský průliv ze severní Francie. (26. září 2025) | foto: Reuters

Obě Somálky zemřely nedaleko severofrancouzského města Boulogne-sur-Mer, když se u pláže Neufchâtel-Hardelot snažila na moře vyplout skupina asi sta lidí v provizorním člunu. „O přibližně šedesát z nich se nyní stará civilní ochrana,“ uvedla zástupkyně místního prefekta Isabelle Fradinová-Thirodeová.

Velká Británie po dohodě s Francií přijala na své území první migranty

Třetí oběť byla nalezena v kanálu vedoucím do moře v obci Gravelines. Agentura AFP poznamenala, že tam v pátek její tým pozoroval, jak několik stovek migrantů směřuje k pobřeží a připravuje se na pokus o vyplutí do Spojeného království z různých míst. Využít při tom chtěli příznivého počasí.

Počty migrantů
připlouvajících
do Velké Británie
na malých člunech		Počty mrtvých a pohřešovaných
2025 (k 27. září)32 24832
202436 81685
202329 4324
202245 75516
202128 52645
20208 46213
20191 84350
201829911

Podle oficiálních údajů si pokusy o nelegální překročení hranice přes Lamanšský průliv letos vyžádaly nejméně 26 životů. Od roku 1999 se při nich utopilo více než 500 lidí. Migranti často riskují cestu na několikametrových, přetížených a improvizovaných plavidlech.

V Lamanšském průlivu se utopilo několik migrantů, v člunu našli mrtvé dítě

Britský premiér Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron v červenci uzavřeli dohodu o výměně žadatelů o azyl. Londýn má díky úmluvě posílat lidi bez dokladů, připlouvající přes Lamanšský průliv na malých lodích, zpět na kontinent. Výměnou má Británie z Francie přijmout stejný počet legitimních žadatelů o azyl, kteří mají rodinné vazby ve Spojeném království.

