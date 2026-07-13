„Dnes odpoledne jsme se s prezidentem (Volodymyrem) Zelenským dohodli na harmonogramu spolupráce mezi našimi dvěma zeměmi,“ prohlásil Macron.
„Uvádíme tak do praxe to, na čem jsme se v zásadě dohodli loni v listopadu, pokud jde o bilaterální spolupráci na obraně,“ řekl na tiskové konferenci po jednání zhruba 25 lídrů zemí podporujících Ukrajinu v obraně proti ruské agresi.
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Francie tímto poprvé souhlasila, že udělí Ukrajině licenci na výrobu jejích vlastních zbraní, upozornila agentura Reuters. To má napadené zemi umožnit navýšit zásoby zbraňových systémů v době, kdy Rusko stupňuje vzdušné útoky na ukrajinská města.
Tato výroba se soustředí zejména na přesně naváděné bomby typu vzduch-země AASM, protivzdušné střely neboli interceptory Aster a také ze vzduchu odpalované řízené střely dlouhého doletu SCALP, které vyrábí také Británie.
Macron dále řekl, že Ukrajině budou předány také radarové systémy. Kyjev si mimoto objednal dodávku protivzdušných systémů SAMP-T nové generace, která bude následovat po dodání starší verze této baterie spolu s várkou raket v příštích týdnech. Ukrajina také zakoupí 16 stíhacích letounů Rafale, které by měly létat na ukrajinském nebi už v letech 2028 či 2029.
Spojenci Ukrajiny se podle Macrona na schůzce též dohodli, že v příštích měsících zahájí vojenská cvičení v zemích sousedících s Ukrajinou. Jde o součást plánu na vytvoření mnohonárodních sil, které mají být na Ukrajině rozmístěny po uzavření příměří s Ruskem.
„V podpoře Ukrajiny jsme odhodláni pokračovat ještě rychleji a ještě důrazněji,“ shrnul podle agentury AFP Macron výsledky dnešního jednání. „Je načase toto zbytečné krveprolití na Ukrajině ukončit,“ doplnil jej německý kancléř Friedrich Merz.