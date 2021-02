Francouzskému učiteli vyhrožují islamisté. Stát mu nabízí nejvyšší ochranu

Učiteli filozofie Didieru Lemaireovi z departmentu Yvelines západně od Paříže poskytuje policie blíže neurčenou ochranu už nyní. Darmanin uvedl, že mu však úřady nově nabídly nejvyšší možnou ochranu, na kterou mají nárok jen nejvyšší státní činitelé.

Muž by tak měl k ruce řidiče a dalšího osobního strážce. Ministr nicméně nesdělil, zda učitel nabídku přijal. Sám Lemaire uvedl, že obdržel výhrůžky smrtí poté, co napsal otevřený dopis, v němž tvrdil, že stát neudělal dost pro to, aby ochránil učitele Patyho.

Tomu v říjnu uřízl hlavu osmnáctiletý Čečenec Abdulak Anzorov, kterého policie následně zastřelila.

Vražda učitele pobouřila francouzskou i světovou veřejnost, protože jejím motivem byla podle dosavadních zjištění pomsta za to, že pedagog s žáky hovořil o svobodě slova a ukazoval jim při tom karikatury muslimského proroka Mohameda.