Naplňte lahev, vyzývají francouzští teenageři ke sběru nedopalků

Nedopalky cigaret se povalují v parcích, na plážích, chodnících, silnicích či parkovištích. Kuřáci je strkají do květináčů, jsou v rourách, kanálech i okapech, hromadí se zkrátka kdekoli, kde je to jen trochu možné. Pohled na vrstvy odhozených „špačků“ je naprosto běžný po celém světě – filtry údajně tvoří jednu z nejpočetnějších skupin odpadu vůbec.

Francouzští teenageři se rozhodli proti znečištění bojovat svým vlastním způsobem. Na Twitteru začali šířit kampaň pod hashtagem #FillTheBottle, česky „Naplň tu lahev“, která má motivovat ostatní uživatele sociálních sítí ke sběru nedopalků.

Za nápadem stojí osmnáctiletá Amel Talhaová, která se svými přáteli naplnila první plastovou lahev a fotku sdílela na sociálních sítích. „Nedopalky jsou velký problém nejen ve Francii, ale po celém světě,“ uvedla pro BBC a dodala, že je na kampaň pyšná.



„Za 20 minut jsem nedopalky naplnil litrovou lahev, a to na ploše menší než 50 metrů čtverečních,“ napsal na Twitteru Jason Prince, který se do projektu zapojil krátce po zveřejnění výzvy. „Jedna lahev sice není moc, ale kdyby to udělal každý, stalo by se něco úžasného,“ napsal v reakci na příspěvek Amel Talhaové další uživatel Twitteru.

Za méně než den na Twitteru přibyly tisíce fotek, videí a tweetů označených zmíněným hashtagem. „Dochází mi slova, když vidím, kolika lidem se můj nápad líbí a kolik se zapojilo,“ uvedla Talhaová, která se spojila s francouzskou společností MéGo. Ta sbírá filtry a následně je recykluje a přetváří do různých plastových výrobků, například popelníků.

Filtry, které tvoří konec cigarety, jsou z acetátu celulózy. To je syntetický produkt, jenž se běžně vyrábí ze dřeva. Používá se také například k výrobě magnetických pásek, obrouček brýlí a lze ho najít i ve starších kostkách stavebnice Lego, v nichž jej výrobci později nahradili kvalitnějším materiálem. Některé značky vyrábějí filtry z bavlny, do takových se však musí přidávat změkčovadla, která se používají například na stavbách.

„Lidé si často myslí, že cigarety jsou rozložitelné. Sice si uvědomují, že jsou toxické, ale předpokládají, že se škodlivé látky v přírodě samy nějakým kouzlem rozloží,“ uvedla Nicola Boonová, zástupkyně organizace Keep Britain Tidy (Udržme Británii v čistotě) pro BBC.

Rozklad nedopalku však může trvat od 18 měsíců do 10 let, v závislosti na vnějších podmínkách. Cigareta, kterou kuřák odhodí na pláži, zašlápne pod lavičku nebo zahodí do kanálu, může způsobit dlouhodobé znečištění kvůli průniku arsenu, olova či nikotinu do okolí.



Podle Světové zdravotnické organizace kuřáci ročně vyhodí přes čtyři a půl miliardy nedopalků. Během deště se z nich škodlivé látky vymývají a vsakují do půdy a každý použitý filtr tak může znečistit až 200 litrů podzemní vody.

„Zatím neexistuje uspokojivá náhrada acetátu celulózy, kterou bychom při výrobě filtrů mohli použít. Neustále však hledáme nová řešení, abychom snížili negativní vliv našich výrobků na životní prostředí,“ uvedli zástupci firmy British American Tobbaco, která je největším světovým producentem tabákových výrobků.

Záloha na nedopalky

Kampaň francouzských teenagerů není jedinou podobnou iniciativou svého druhu. Stephan von Orlow z Berlína v červnu sepsal petici, která požaduje zálohu na cigarety.

Kuřáci by podle Orlowa platili 20 centů (zhruba 5 korun) za jednu cigaretu nebo 4 eura (zhruba 100 korun) za celý balíček. Každé balení by pak mělo sloužit jako kapesní popelník, do kterého by lidé mohli nedopalky bezpečně ukládat, aby je následně mohli zanést do obchodu a dostat zálohu zpět. Petice zatím získala přes 52 tisíc podpisů.



Orlow společně se svou skupinou kempařů sbírá nedopalky přes čtyři roky. „Zjistili jsme, že je nemožné posbírat všechny nedopalky, které člověk najde. Takže se pokoušíme najít jiné řešení, které napomůže k tomu, aby už filtry nekončily v přírodě,“ uvedl devětačtyřicetiletý Berlíňan.

Německý ministr zdravotnictví pozval Orlowova a jeho spolupracovníky ke společné debatě. Ta by se měla uskutečnit letos v září.



Kuřáci škodí mořím

Nedopalky jsou nebezpečné i pro život v mořích. Jediný nedopalek vhozený do jednoho litru stačí k tomu, aby v tomto množství vody otrávil ryby. Nedopalků v mořích přitom neubývá, jak vyplývá z průzkumu organizace Ocean Conservancy. Dobrovolníci v roce 2018 nasbírali téměř 2,4 tuny nedopalků, což je množství, které by pokrylo pět tras maratonského závodu.

Nedopalky tak tvoří největší procento odpadků sesbíraných v mořích. Například obávaných plastových brček sesbírali dobrovolníci oproti nedopalkům „jen“ přes 640 tisíc kilogramů.

K větší ohleduplnosti vyzvala i americká fotografka Karen Masonová. Na floridské pláži zachytila zobouna amerického, který se snaží nedopalkem nakrmit mládě. „Pokud už musíte kouřit, prosím, neodhazujte nedopalky kolem sebe,“ vyzvala lidi.



Někteří ptáci si však z nedopalků záměrně začali stavět hnízda. Podle studie z časopisu Biology Letters totiž prokazatelně snižují množství parazitů, kteří napadají ptáčata. Opeřenci je tak používají místo aromatických rostlin a bylin, které roztoče odpuzují.