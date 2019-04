Na demonstraci Alžířánů napadli transženu. Francouzi útok odsuzují

Julii napadli během nedělní demonstrace, kterou se pařížští Alžířané připojili k tlaku na alžírského prezidenta Abdala Azíze Butefliku, aby odstoupil. To se nakonec také stalo. Jedenatřicetiletá transžena právě procházela davem protestujících na náměstí Republiky, když na ni začali výsměšně pokřikovat.

Pro americký deník The New York Times (NYT) popsala, že se chtěla dostat ke vchodu do metra, cestu jí však zahradili tři muži.

„Jeden z nich se na mě podíval a řekl: ‚Ty jsi muž.‘ Nechtěl mě nechat projít,“ líčí Julia s tím, že později na ni někdo hodil pivo a další muž jí položil ruku na hrudník a jiný před ní odhalil své přirození a vyzval ji, aby ho sexuálně uspokojila.

Až poté začíná video, které zveřejnil aktivista ze skupiny Stop Homophobia Lyes Alouane a které se bleskově rozšířilo na sociálních sítích. Podle NYT jej do čtvrtka viděly více než dva miliony lidí.

Na záběrech jde Julia po schodech, když jí jeden z okolostojících demonstrantů rozcuchá vlasy. Na pomoc jí přispěchá žena s alžírskou vlajkou přes ramena a snaží se ji odvést pryč. Julia se však místo toho rozhodne davem projít a namíří si to přímo k tomuto demonstrantovi a strčí do něj.

Ten ji okamžitě začne bít, další do ní kopne. Bitku pak obklopili ostatní demonstrující. Situaci uklidnilo až několik členů ostrahy metra. I ti ji nicméně oslovovali jako muže a napomenuli ji, že by se takto neměla oblékat.

Francouzi na sociálních sítích přesto vyzdvihují, že Julii zachránili, a útok odsuzují. Na sítích se také rozhořela debata, kdo mladou ženu vlastně napadl. Julia však odmítá prožité ponížení spojovat s jakoukoliv komunitou. „Čelila jsem netolerantním mužům. Fakt, že to byli Alžířané, s tím nemá nic společného,“ uvedla pro CNEWS.

Julia dodává, že už si kvůli procesu změny pohlaví zažila mnohé, včetně „nevhodných komentářů a chování ze strany mužů“. „Toto však bylo poprvé, co mě fyzicky napadli,“ říká transžena. V ženských šatech přitom po ulici chodí ani ne dva měsíce.

Nedělní potyčku začala vyšetřovat pařížská prokuratura, jeden zadržený muž byl později propuštěn. Napadení pobouřilo nejen francouzskou veřejnost, ale i politiky. Ministryně pro boj proti diskriminaci a za rovnost pohlaví Marlène Schiappa na Twitteru napsala, že „je toto očividně transfobní násilí uprostřed Paříže nepřijatelné“.

„Pachatelé musí být identifikováni a pohnáni před soud,“ dodala ministryně s dovětkem, že předsudky vůči LGBT+ komunitě nepředstavují jiný názor, „ale hloupost a nenávist, které ubližují a zabíjejí“. Na případ na svém Twitteru několikrát upozornila také pařížská primátorka Anne Hidalgová.

Odhaduje se, že ve Francii žije až 50 tisíc translidí a už třetím rokem si mohou nechat změnit úředně pohlaví, aniž by museli projít hormonální léčbou a operací. Diskriminace vůči nim je však v zemi stále rozšířená, říkají aktivisté.

„Transfobie je stále součástí našeho každodenního života. Je zakořeněná v institucích, které transgenderové osoby patologizují,“ říká předsedkyně organizace Acceptess-Transgenres Giovanna Rinconová. Sociolog Emmanuel Beaubatie pak doplňuje, že přeměna muže na ženu je stále vnímána jako „degradující“ a že ustálené stereotypy ovlivňují nejen společenské, ale i ekonomické postavení francouzských transosob.

Reakce veřejnosti na Juliin případ však podle sociologa Arnauda Alessandrina ukazuje, že se situace pomalu mění. „Od mlčení vůči transfobii jsme se dostali k rozhořčení a konečně i k akci,“ míní expert na genderová témata z univerzity v Bordeaux.

Julia se podle svých slov nejdříve snažila nepříjemný zážitek přejít. Po vlně podpory se však rozhodla o životě transženy promluvit i v médiích a všechny, kteří mají podobný zážitek, vyzvala, aby se násilníky nebáli nahlásit. „Není to normální. Nemůžeme se nechat obtěžovat jen proto, že jsme jiní, máme jinou sexualitu nebo jiný gender. Buďte hrdí na to, kým jste, a nebojte se!“

Francouzský deník Libération ji vyfotil na titulní stranu čtvrtečního vydání a portrét doprovodil titulkem: „Jsem trans, a co?“ Násilníky mladá žena popisuje jako ignoranty. „Jsou přesvědčení, že jsem se oblékla jako dívka, abych mohla provokovat, protože jsem se rozhodla být jiná. Ale já se jen pokouším být sama sebou,“ vysvětluje Julia.