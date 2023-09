Nepřehnali to? řeší ve Francii. Žák odešel v poutech, vyhrožoval transgender dívce

Policisté zasáhli na střední škole v Alfortville poté, co patnáctiletá studentka postupující změnu pohlaví, na policejní stanici a uvedla, že je terčem obtěžování, homofobních poznámek a vyhrožování. Mladík odešel v poutech přímo z třídy během vyučování.

Policejní zdroj sdělil agentuře AFP, že strážci zákona se rozhodli zatknout chlapce kvůli „povaze extrémně vážných hrozeb, které vyžadovaly okamžité zadržení“. Žák dívce na Instagramu vyhrožoval, že jí podřízne hrdlo. „Nenávidím váš druh,“ napsal. „Zemři, zabij se!“

„Ředitel zaklepal a řekl nám, že dojde k zatčení. Přišli policisté, uchopili studenta za paže a dali mu želízka,“ prozradila agentuře čtrnáctiletá svědkyně. „Myslela jsem, že je nemožné, aby policie přišla do třídy. Byli jsme šokováni. Někteří se nervózně smáli.“

Žák se k posílání agresivních zpráv přiznal. S dívkou se osobně neznal, objevil ji přes soukromou skupinu.

„Je to stále jen teenager, nezletilý. Opravdu to není normální. I když jsem proti tomu, co psal,“ uvedla chlapcova matka Lamia.

Vládní mluvčí Olivier Veran se policie zastal. Podle něj postupovala v souladu s politikou proti obtěžování, její snahou bylo vyslat silnou zprávu. „Takhle skončíme s tímto morem obtěžování. Též tak ochráníme naše děti.“

„Roky jsme záležitost neřešili a nechápali a náhle jsme jako Walker Texas Ranger,“ zkritizovala policii národní tajemnice strany Evropa Ekologie Zelení Marine Tondelierová. Podle ní strážci zákona mohli počkat až na konec hodiny.

By postup policie správný? Ano 54 %(84 hlasů) Ne 46 %(73 hlasů)

Didier Georges z vzdělávací unie SNPDEN-Unsa uvedl, že i když policie následovala regule, „tohle není to, co bychom doporučili“. „Zdravý rozum by napověděl, ať k takovému zadržení nedochází ve třídě, i když je to zcela ospravedlnitelné.“

Tlak na vládu po sebevraždě transgender chlapce

Vláda se dostala pod silný tlak poté, co v září patnáctiletý transgender chlapec spáchal sebevraždu. Předtím si stěžoval, že ho spolužáci šikanují.

Rodiče chlapce uvedli, že jim regionální vzdělávací instituce poslala dopis, ve kterém jejich výroky považuje za „neakceptovatelné“ a varuje, že urážka na cti je ve Francii trestná. Rodiče by podle dopisu měli mít „konstruktivnější“ postoj.

Francouzská premiérka Élisabeth Borneová označila dopis za „šokující“. Francouzský ministr vzdělávání Gabriel Attal jej nazval hanebným. Prohlásil, že boj proti šikaně je jeho naprostou prioritou.