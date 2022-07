Do Francie se vrací ženy a děti z džihádistických táborů v Sýrii

Do Francie se mohlo vrátit 16 žen, které úřady předaly justici, a 35 dětí, o které se starají sociální orgány. Jde o nejpočetnější návrat od roku 2019, kdy organizace Islámských stát ztratila moc nad územím v Sýrii a Iráku, uvedla agentura AFP.

„Francie umožnila k dnešku návrat na národní území 35 dětem, které se nacházely v táborech na severu Sýrie. Tato operace zahrnula také návrat 16 matek ze stejných táborů,“ uvedlo francouzské ministerstvo.

Všechny ženy, z nichž 14 má francouzské občanství a dvě jsou matkami dětí s francouzskou národností, skončily ve vazbě. Tu úřady uvalily i na jednoho nezletilého, kterému bude brzy 18 let.

Od roku 2016 se do Francie vrátilo 126 dětí, jejichž rodiče se dříve přidali k organizaci Islámský stát. Zhruba 200 dětí a 80 jejich matek ale na návrat do Evropy na severu Sýrie stále čekají.

Podle deníku Le Monde má Paříž striktnější přístup ke svým občanům v táborech v Sýrii než sousední Belgie. Ta prakticky umožnila návrat všech dětí a matek, jež mají belgické občanství. Francie místo toho posuzuje každou žádost jednotlivě, za což ji v minulosti kritizoval Výbor OSN pro práva dítěte. Podle orgánu OSN Paříž svým přístupem porušila práva dítěte.

Výbor poukázal na velmi špatné podmínky, ve kterých děti v táborech žijí a které ohrožují jejich život. V táborech žijí v přeplněných stanech, jsou vystaveny extrémním teplotám, chybí jim jídlo a pitná voda a nemají přístup ke vzdělání, uvedl ve zprávě v únoru výbor OSN.

Návrat přes 50 matek a dětí uvítala organizace Collectif des familles unies sdružující příbuzné Francouzů, kteří odjeli do Iráku a Sýrie, aby se přidali k IS. „Je to poprvé, co Francie umožnila návrat dětí společně s matkami ze syrských vězeňských táborů,“ uvedlo sdružení, které doufá ve změnu přístupu francouzských úřadů. Vyzvalo je, aby do konce léta umožnily návrat všem francouzským dětem a jejich matkám.

K umožnění plošného návratu vládu vyzývají také psychologové, advokáti nebo někteří zákonodárci. Francouzská vláda podle AFP postupuje opatrně, aby si neznelíbila veřejné mínění. Průzkumy v minulosti ukázaly, že většina Francouzů je proti návratu dětí džihádistů.