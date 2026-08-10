K neděli se 99 departementů, tedy celé francouzské metropolitní území, nacházelo minimálně ve stavu pohotovosti, přičemž 67 z nich bylo v nejvyšším, krizovém stavu a 21 ve stavu zvýšené pohotovosti.
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V krizovém stavu se voda využívá pouze pro přednostní účely, jako je zdravotnictví, civilní bezpečnost, pitná voda a hygienické podmínky. Na úrovni výstrahy a zvýšené výstrahy platí omezení týkající se zavlažování zahrad, trávníků a plodin, napouštění bazénů či mytí aut.
„Zatímco Francie zažívá obzvláště intenzivní sucho, dopady klimatických změn nadále zvyšují tlak na vodní zdroje. Téměř 70 procent francouzského území podléhá omezením ve využívání vody,“ uvedlo v pondělí ministerstvo životního prostředí.
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Ministryně životního prostředí Monique Barbutová už na středu svolala členy z Výboru pro hydrologické prognózy a monitorování (CASH) a představitele regionálních prefektur, aby projednali problémy spojené se suchem. Na setkání by se měla řešit aktuální hydrologická situace v zemi, využívání vody nebo dopady sucha na zvířata a rostliny.
Barbutová 27. července řekla, že zásobování pitnou vodou je ohroženo ve 47 departementech, přičemž v 62 platil krizový stav. Výpadky dodávek vody z vodovodu podle ní tehdy postihly více než 30 tisíc lidí v 80 obcích, kde musely být přistaveny cisterny s pitnou vodou nebo přivezeny lahve.
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Extrémní vedra začala v Evropě už v květnu a přispěla k rozsáhlým lesním požárům, dlouhotrvajícímu suchu a k novým národním teplotním rekordům. Odborné odhady hovoří rovněž o tisících úmrtí souvisejících s horkem, napsala agentura AP.
Evropská služba Copernicus pro sledování změn klimatu v noci na pondělek upozornila, že západní Evropa v červnu a červenci zažila rekordně teplý začátek léta, když průměrná teplota činila 21,6 stupně Celsia. Překonala tak dosavadní rekord z roku 2022. Dosud nejvyšší byla také teplota světových oceánů mimo polární oblasti, jež v červenci vystoupala na 20,96 stupně Celsia.
Celosvětově byl letošní červenec podle služby Copernicus druhým nejteplejším za dobu měření, společně s červencem 2024. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu dosáhla 16,90 stupně Celsia.