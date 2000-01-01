náhledy
Vraky aut, vysklené výlohy, šedivý popel. Takový pohled čekal Francii po probuzení. V sobotu se v zemi konaly masivní protesty a následky z nich ráno nikam nezmizely. Zpustošené ulice ukazuje výběr fotografií.
Autor: Reuters
Demonstranti rozbíjeli například výlohy. Policie informovala o rabování luxusních butiků i supermarketů.
Autor: Reuters
Demonstrace se konaly proti zvyšování životních nákladů. Zúčastnily se jich statisíce lidí.
Autor: Reuters
Nápis „Přerozdělte bohatství“ na skle připomíná sociální požadavky protestujících, úklidové složky ho teď ze zasažených ploch smývají.
Autor: Reuters
Na některých místech musela policie proti agresivním skupinám použít slzný plyn a vodní děla.
Autor: Reuters
Policie se střetla s demonstranty v Paříži, ale také například v Lyonu, Bordeaux, Lille či Marseille.
Autor: Reuters
Podle premiéra Sébastiena Lecornua se rozsáhlé nepokoje ve Francii zaměřily na centra moci v zemi.
Autor: Reuters
„Demonstrace je základním právem. Vyvolávání nepokojů prostřednictvím násilí a koordinovaných akcí nikoliv,“ uvedl ministr vnitra Laurent Nuňez.
Autor: Reuters
Opoziční předák a pravděpodobný kandidát na prezidenta Mélenchon z krajně levicové strany Nepodrobená Francie se naopak domnívá, že za násilnosti nesou odpovědnost úřady, policie a jejich počínání.
Autor: Reuters