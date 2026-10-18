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Vysklené výlohy, vraky aut, haldy odpadků. Snímky ukázaly zmar z francouzských ulic

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Fotočlánek   12:59
Lidé procházejí kolem rozbitého okna restaurace McDonald’s v Paříži den po... Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné... Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné... Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné... Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné... Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné... Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné... Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné... Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné... Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné... Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné... Po divokých protestech ve Francii zůstaly v ulicích zničené ulice a značné...
Vraky aut, vysklené výlohy, šedivý popel. Takový pohled čekal Francii po probuzení. V sobotu se v zemi konaly masivní protesty a následky z nich ráno nikam nezmizely. Zpustošené ulice ukazuje výběr fotografií.

Rabování, vypálená radnice. Ve Francii při protestech zadrželi přes dva tisíce lidí

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