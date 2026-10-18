Vysklené výlohy, vraky aut, haldy odpadků. Snímky ukázaly zmar z francouzských ulic

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Rabování, vypálená radnice. Ve Francii při protestech zadrželi přes dva tisíce lidí
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Rabování, vypálená radnice. Ve Francii při protestech zadrželi přes dva tisíce lidí
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Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...
Americký prezident Donald Trump jmenoval podnikatelku a filantropku Barberu Thornhillovou novou zvláštní velvyslankyní pro monitorování a boj proti obchodu s lidmi. Oznámení její nové funkce...
Český prezident Petr Pavel i jeho mediální tým už přes týden odmítají říct, jak hlava státu platila přelety soukromými tryskáči mezi Prahou a Marokem, kde nyní Pavel tráví dovolenou. Redakci iDNES.cz...
Americká filantropka Susan Dellová věnovala se svým manželem miliardy dolarů na budoucnost amerických dětí, místo vděku se však na internetu dočkala posměchu kvůli svému vzhledu. A tak se zakladatel...
Nikdo nesměl vědět, jak vypadá, chtěl jen ze zákulisí tahat za nitky. Přesto tvář Alfreda Yabrána uviděla celá Argentina. A jako by to nestačilo, reportéři ho vyfotili na dovolené. V trenclích!...
Americký prezident Donald Trump vyjádřil připravenost k třístranné schůzce s lídrem Kremlu a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, řekl novinářům. „Pokud Putin a Si Ťin-pching chtějí mít v Číně třístrannou...
Starostou Nymburka bude Jan Ritter (Starostové s Nymburskými demokraty), místostarosty Stanislava Tichá a František Vlasák. Oba místostarostové budou uvolnění, tedy plně placení.
Senátní volby přinesly překvapení nejen voličům, ale také sázkařům. Ti u Tipsportu na výsledky voleb vsadili celkem 3,6 milionu korun. Největším překvapením se stalo vítězství Petra Kazíka v Karviné,...
Na východě Španělska, zejména ve Valencii a v Katalánsku, způsobily silné deště záplavy, kvůli nimž od soboty zemřeli čtyři lidé, informovala dnes místní média. Vedení valencijského regionu zavedlo...
Nizozemský premiér Rob Jetten a jeho partner čekají s pomocí náhradní matky a dárkyně vajíčka první dítě. Jetten to v pondělí oznámil na svém soukromém instagramovém účtu. Snoubencem...
Výkonná rada ODS hodnotila v sídle strany v centru Prahy výsledek komunálních a senátních voleb. „Senátní volby pro nás byly jednoznačným úspěchem, posílili jsme o dva senátory, a zároveň to znamená,...
Noah Herniman (20) ví, že jeho nádor na mozku může znovu začít růst. Mladík z britského Falmouthu proto žádá o možnost důstojně odejít, až přijde jeho čas a není divu, že zamítnutí zákona o...
Úřady v Paříži vyhlásily na noc zákaz vycházení v okolí Les Halles a Place de la Republique. Francouzské úřady jej už vyhlásily i v části Lille a měst Douai, Wattignies a Denain. Premiér Sébastien...
Násilnosti během víkendových demonstrací ve Francii se mnohde zvrhly i v rabování a ničení obchodů. Škody utrpěly na tři tisíce firem a podnikatelů. Ne všichni si však útok na svůj majetek nechali...
Zatímco Francie se vzpamatovává z největší vlny násilností za dlouhá léta, v Moskvě zavládla škodolibá radost. Pro prominentní komentátory a státem sponzorované kanály je to důkaz, že západní Evropa...
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Titul královna českého šansonu už jí asi stěží někdo odpáře. Hana Hegerová potvrdila, že jak její rodná slovenština, tak přejatá čeština jsou mimořádně melodické a zpěvné jazyky. V její osobě získala...
Plnější rty, vyhlazené tváře a proměny, které na sociálních sítích vyvolávají bouřlivé diskuse. Ženy z okolí Donalda Trumpa na sebe poutají pozornost nejen politikou, ale i svým vzhledem. Některé...