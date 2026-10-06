Statisícové protesty ve Francii. Zlynčování učitelů nepomůže, odsoudil premiér násilí

Demonstraci studentů v Paříži, která začala brzy odpoledne, podle médií doprovázely střety. Pařížská prefektura uvedla, že policie zasáhla proti skupině 300 nepřátelsky naladěných osob.
Studenti, které oslovila francouzská média, si stěžovali na nedostatek pedagogů i špatný stav škol. Podobná výtka zazněla i od některých učitelů, kteří se rovněž rozhodli vyjít do ulic.
Větší protesty se během úterka konaly i mimo Paříž, například v Toulouse, Nîmes, Lille, Rennes či v Marseille. Středoškolské studenty a učitele podpořili také univerzitní studenti či zaměstnanci státní správy.
Někteří na transparentech poukazovali na podle nich brutální zásahy policie proti demonstracím a školním blokádám. „Víc matematiky, méně pendreků,“ bylo slyšet na demonstraci v Marseille.
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Protesty původně vypukly v pařížském regionu v polovině září, kdy se učitelé a studenti začali bouřit proti nedostatku personálu na střední škole v Créteil na jihovýchodním předměstí francouzské metropole.
Odtud se stávky, blokády a demonstrace rozšířily do dalších pařížských předměstí a následně do celé země, přičemž protestující požadovali řadu změn.
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Během úterních interpelací oznámil premiér Sébastien Lecornu, že střední školy ve Francii zruší od středy do pátku část vyučování a tento čas věnují demokratické debatě se studenty.
Premiér také ostře kritizoval násilnosti, které doprovází studentské protesty v posledních dnech. „Extrémní násilí zaklepalo na dveře středních škol,“ řekl v Národním shromáždění. Podle něj bylo v souvislosti s protesty zraněno nejvíce zaměstnanců ve školství za poslední desetiletí.
Podpálit školu či zlynčovat učitele nezlepší kvalitu školství, uvedl premiér, který tak zmínil některé incidenty, o kterých informovala média v souvislosti s protesty.
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Z rozdmýchání střetů nařkl krajně levicovou stranu Nepodrobenou Francii (LFI), jejíž představitelé na studentské demonstrace chodí. Podle premiéra bylo zraněno od začátku protestů přes 200 studentů a 34 ředitelů škol či zástupců.
Podle Lecornua se potřeby a požadavky studentů mezi školami a regiony často liší. Je tedy nutné, aby vedení škol prodebatovalo tyto potřeby se žáky a studenty. „Z tohoto důvodu ministr národního školství rozhodl uvolnit čas (vyučování) zítra (ve středu) ráno, ve čtvrtek a v pátek,“ řekl premiér před poslanci.
Za represi studentů a demonstrantů a podle ní brutální postupy policie kritizovala vládu opoziční poslankyně za LFI Mathilde Panotová. „Pane premiére, policie plní vaše rozkazy, dal jste souhlas s tím nejhorším,“ uvedla Panotová.
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Podle ní se vláda snaží odpovědět na požadavky demonstrantů policií. Nepřiměřené zásahy policie kritizovali v parlamentu i další levicoví poslanci a poukázaly na ně další organizace včetně jednoho ze sdružení státních zástupců.
Lecornu kritiku Panotové odmítl. „Rozsévat chaos, jak činíte od začátku studentských demonstrací, je skandální,“ řekl na adresu LFI. „A my vám to nedovolíme,“ dodal premiér, podle kterého se krajně levicová strana, jejíž vůdce Jean-Luc Mélenchon chce kandidovat příští rok na prezidenta, snaží vytvořit v zemi nepořádek.
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1. října 2026