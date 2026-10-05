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Vřava ve Francii nabírá tragické rozměry, policejní granát utrhl chlapci ruku

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  14:13
Francouzští středoškoláci se shromažďují před lyceem Turgot v Paříži během...

Francouzští středoškoláci se shromažďují před lyceem Turgot v Paříži během celostátních protestů proti přeplněným třídám, nedostatku učitelů a špatnému stavu školních budov. (5. října 2026) | foto: Yves HermanReuters

Francouzští středoškoláci se shromažďují před lyceem Turgot v Paříži během...
Maskovaný protestující hází popelnici do ohně založeného studenty během střetů...
Francouzští policisté z pořádkových jednotek stojí během střetů s...
Protestující drží během demonstrace v Paříži transparent s nápisem...
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Stovky středních škol ve Francii v pondělí zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Na některých místech protesty opět přerostly v násilnosti, ve městě Lens přišel o ruku patnáctiletý mladík, který ze země zvedl policejní paralyzující granát.

Asi pět stovek středních škol v pondělí zůstalo ve Francii zavřených v očekávání dalších protestů, které se celou zemí rozšířily minulý týden.

Středoškoláci si stěžují na zchátralé školy, přeplněné třídy a nedostatek učitelů. Na mnoha místech minulý týden protesty provázelo násilí, podle policie mnohdy účelově vyvolávané výtržníky. Policisté jen minulý týden zadrželi na 5000 lidí, většinou studentů.

Stovka poškozených škol, učitel politý benzinem... Francie viní krajní levici

V pondělí se protesty konaly ve 413 vzdělávacích zařízeních, což je o čtvrtinu méně než v pátek. Na některých místech opět zasahovala policie.

V severofrancouzském Lens jeden ze zásahů skončil tragicky pro mladíka, který přišel o ruku, řekl médiím místní policejní prefekt François-Xavier Lauch. Podle listu La Voix du Nord zvedl chlapec ze země granát, který policie používá ke krátkodobému ochromení demonstrantů.

Policie již dříve v některých případech na demonstrace reagovala použitím slzného plynu a gumových projektilů. Někteří z protestujících utrpěli vážná zranění včetně poranění očí, vylámaných zubů a úderů do hlavy.

Co se týče výdajů na školství, Francie se v žebříčku zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) drží přibližně uprostřed. Průměrné výdaje na středoškolského studenta se však za poslední dekádu téměř nezměnily.

Kvůli protestům středoškoláků bude v pondělí zavřeno až 500 škol ve Francii

V roce 2024 činily 11 660 eur (asi 285 tisíc korun) v porovnání s částkou 11 910 eur (přibližně 291 tisíc korun) v roce 2010, vyplývá z údajů ministerstva školství.

Celonárodní středoškolské protesty podobného rozsahu, kdy bylo požadavkem posílit financování, ve Francii naposledy vypukly v 90. letech.

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Témata: Francie, protest, Lens, policie

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