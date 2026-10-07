Školy ve Francii obnovují výuku, protesty přesto pokračují. Zadržených je přes 6 tisíc

Ti si stěžují například na nedostatek učitelů, špatné vybavení škol, přeplněnost tříd a přetíženost rozvrhů. Studentské svazy středoškoláků i vysokoškoláků vyzývají k novým protestním pochodům v Paříži i dalších městech ve čtvrtek.
Podle ministerstva školství ve středu řádně fungovalo devět z každých deseti středních škol. Na 276 školách se vůbec neučilo a na 183 jen částečně. Podle ministerstva je to výrazný posun oproti úterý, kdy byla kvůli celostátní mobilizaci středoškoláků výuka zcela či částečně přerušena na 891 školách. Dopoledne ministerstvo v předběžné zprávě uvádělo, že narušení výuky se týkalo 528 středních škol, odpoledne údaj zpřesnilo.
V Paříži ve středu opět blokovaly popelnice například vchody do středních škol Hélène Boucherové a Voltaireovy. Barikáda postavená studenty podle zdroje AFP blokovala i pařížskou prestižní vysokou školu Sciences Po.
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„Všichni nenávidí policii!“ Francie zakázala při rozhánění davů zábleskové granáty
V úterý demonstrovalo po celé Francii podle úřadů a organizátorů 266 tisíc až 450 tisíc lidí, včetně středoškoláků, vysokoškoláků, učitelů i rodičů. Protesty se většinou obešly bez násilností a vážných zranění; podle ministerstva vnitra bylo ovšem po celé zemi zadrženo 488 lidí. Ke středečnímu odpoledni bilance zadržených od začátku demonstrací činí 6 629 lidí.
Vláda, která má jen velmi omezené rozpočtové možnosti, čelí tlaku ohledně zajišťování veřejného pořádku poté, co od začátku studentských protestů utrpělo vážná zranění několik středoškoláků. Ministr vnitra Laurent Nuňez, který prosazuje přiměřené použití síly, oznámil pozastavení používání paralyzujících granátů poté, co 15letému demonstrantovi granát utrhl ruku.
Nuňez ve středu před poslanci odmítl tvrzení, že policie proti protestům studentů postupovala příliš tvrdě až brutálně. Ministr řekl, že policie zasahovala jen v případech násilností či ničení majetku. Nynější vlnu demonstrací označil nicméně za bezprecedentní kvůli rozsahu násilí.
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Kamení, slzný plyn i omračující granáty. Do francouzských ulic vyšly statisíce studentů
Dohromady bylo od začátku protestního hnutí v polovině září zraněno 215 studentů a 89 pracovníků ve školství a také téměř 800 příslušníků policejních složek.
Francouzský premiér Sébastien Lecornu oznámil, že od středy budou vyčleněny určité půldny na školách pro „vnitřní demokracii“, tedy diskuse, které mají studentům i zaměstnancům jednotlivých škol umožnit vyjádřit jejich obavy a názory. Předseda Svazu středoškoláků (USL) Ryad Rani to však v interview pro stanici Franceinfo označil za pokus umlčet debatu a získat čas.
Zatímco podle ministerstva školství se situace pomalu zklidňuje, podle listu The Guardian je konec protestů v nedohlednu. Odborový svaz CGT, který je druhým největším v zemi, už podpořil ohlášené čtvrteční protesty studentů.