Čtrnáctiletý student pobodal učitelku ve škole u Štrasburku, poté i sám sebe

Mladík se při zatýkání sám poranil nožem a stejně jako učitelku jej vrtulník převezl do nemocnice, uvedla agentura AFP. Útok odsoudila ministryně školství Elisabeth Borneová.
Student podle informací regionálního zpravodajského webu Dernières nouvelles d’Alsace zaútočil na učitelku hudební výchovy přímo ve třídě krátce po osmé hodině. Poté se snažil utéct, za několik minut jej však na silnici vedoucí z Benfeldu dopadla policie. Mladík se v těch chvílích sám bodl do krku a se zástavou srdce jej museli oživovat přivolaní záchranáři. Vrtulník s ním zamířil do štrasburské nemocnice.
Zdroj z vedení školy agentuře AFP sdělil, že student třetího ročníku byl pedagogy pečlivě sledován kvůli studijním potížím, které zdroj nespecifikoval.
„Vyjadřuji solidaritu učitelce i celé komunitě školy,“ napsala na síti X ministryně školství Borneová, která se podle svého vyjádření okamžitě vydala do Benfeldu. Ve škole ihned vzniklo krizové centrum, které má pomoci studentům i zaměstnancům, dodala.
Francouzská média podotýkají, že podobných útoků ve školách v zemi v posledních letech přibývá, což otevřelo diskusi o možnosti zpřísnění trestů pro mladé pachatele trestných činů. Předchozí útok se stal před dvěma týdny, kdy bývalý student pobodal učitelku a studenta střední školy v Antibes na jihu Francie.
Předseda učitelské odborové organizace Snalc Jean-Rémi Girard AFP řekl, že zvláště od pandemie nemoci covid-19 se řada studentů potýká s psychickými problémy a rostou i obavy učitelů. Odpovídá tomu i počet bodných zbraní zabavených ve školách – podle únorových údajů vlády jich za rok přibylo 15 procent. Kabinet proto vyzval školy, aby se podrobněji věnovaly odhalování a řešení psychických problémů mezi žáky.
„Rámy na detekci kovů u vstupů instalovat nebudeme,“ konstatoval Girard s tím, že žádné celonárodní jednoduché řešení problému neexistuje.