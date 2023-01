Žádná doprava, méně elektřiny. Francie stávkou tlačí na Macrona kvůli důchodům

„Tato reforma je nespravedlivá a brutální,“ řekl generální tajemník odborového svazu UNSA Luc Farre. „Posunutí věku odchodu do důchodu na 64 let je ze sociálního hlediska krokem zpět,“ dodal.

Odbory, které naplánovaly protestní shromáždění po celé Francii, chtějí udržet tlak na vládu. Doufají také, že se jim podaří zopakovat velkou účast z první stávky 19. ledna, které se zúčastnilo přes milion lidí. V úterý tak jezdí jen asi každý třetí vysokorychlostní vlak TGV a ještě méně místních a regionálních vlaků, také pařížské metro čelí vážným omezením.

Stávky se účastní asi polovina učitelů základních škol. Zavřel se například kampus univerzity Sciences Po. Ve stávkové pohotovosti bylo na tři sta gymnázií, přičemž dvě stě z nich ráno neotevřelo, píše Le Figaro. „Je to naše budoucnost. Já za rok skončím na gymnáziu a tato reforma jen zvýší nejistotu studentů. Abychom zvítězili, musíme se už teď mobilizovat a posílit vazby s pracujícími,“ říká Ava z gymnázia Racine v Paříži.

Stávkují také zaměstnanci ropných rafinerií a pracovníci v dalších odvětvích, včetně veřejnoprávních televizí, které místo zpravodajských pořadů pouštějí hudbu.

Dodávky elektřiny ve Francii poklesly o 4,4 procenta, tj. o 2,9 gigawattů, protože se ke stávce připojili pracovníci jaderných reaktorů a tepelných elektráren, ukázaly údaje státního podniku EDF.

Společnost TotalEnergies, kde stávkuje 75 až 100 procent lidí, uvedla, že v úterý nedodává ropné produkty, ale uklidňovala Francouze, že čerpací stanice jsou plně zásobeny a potřeby zákazníků jsou uspokojeny.

Úřady vyšlou do ulic 11 tisíc policistů, z toho 4 tisíce v Paříži, aby dohlíželi na pořádek během plánovaných pochodů. Ty v některých městech začaly už v 10 hodin dopoledne.

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že většina Francouzů je proti návrhu důchodové reformy, ale prezident Emmanuel Macron a jeho vláda na ní trvají. Podle Macrona je „životně důležitá“, aby se zajistilo, že důchodový systém bude nadále fungovat.

Posunutí věku odchodu do důchodu o dva roky by podle odhadů ministerstva práce mohlo do státní pokladny přinést několik miliard eur navíc potřebných pro každoroční vyplácení důchodů. Odbory však tvrdí, že existují i jiné způsoby, jak zajistit, že důchodový systém nezkolabuje. Zmiňují například zdanění superbohatých či zvýšení příspěvků zaměstnavatelů.

Macron není dobrý prezident, říká průzkum

Vláda v návrhu zákona učinila některé ústupky, například stanovila nový věk odchodu do důchodu na 64 let namísto Macronova předvolebního slibu 65 let. Souhlasila také s minimálním důchodem ve výši 1 200 eur měsíčně pro všechny.

Podle premiérky Élisabeth Borneové je hranice 64 let „neoddiskutovatelná“, ale vláda zkoumá možnosti, jak kompenzovat některé dopady, zejména na ženy. V době, kdy se po celé Francii konají protestní shromáždění, budou zákonodárci projednávat návrh zákona na úrovni výborů. Odbory uvedly, že se snaží přesvědčit zákonodárce, aby věc nepodpořili.

List Le Figaro pak v den stávky zveřejnil průzkum, podle nějž si 63 procent Francouzů myslí, že Macron „není dobrý prezident“. A ani premiérka Élisabeth Borneová podle 66 procent respondentů nevede vládu dobře. Pro Borneovou je to dosud nejhorší výsledek od jejího nástupu do funkce. „Její předchůdce Jean Castex se takto nízko nikdy nedostal,“ cituje list autory průzkumu.

Těmi jsou výzkumníci z agentury Odoxa, kteří říkají, že míra obliby Macrona a Borneové mezi Francouzi za pouhý měsíc a půl klesla u každého z nich o pět procentních bodů. Průzkum provedli 25. a 26. ledna na vzorku 1004 lidí.

Čtyřiašedesát procent oslovených Francouzů dále míní, že pokud by se jejich země kvůli protestům proti důchodové reformě dostala do stavu „velké blokády“, bude za to moct vláda. Jen 35 procent by ukázalo na odbory.

Za stávkující se postavila pařížská primátorka Anne Hidalgo. Radnice proto v úterý zůstala zavřená. „Tato ‚reforma‘ je nespravedlivý a brutální krok zpět. Tváří v tvář systematickému ničení našich sociálních výdobytků nesmíme nikdy rezignovat! Dnes, stejně jako zítra, zůstaňme v pohotovosti,“ napsala.