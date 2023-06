Macron drží hradbu proti krajní pravici. Itálie a Španělsko mu přidělávají práci

Za minulého italského premiéra Maria Draghiho si francouzský prezident Emmanuel Macron na dobré sousedské vztahy obou zemí nemohl stěžovat. Brzy po ustavení nové italské vlády loni v říjnu byl také prvním zahraničním státníkem, který se sešel s jeho nástupkyní Giorgiou Meloniovou: s předsedkyní pravicově populistické strany Bratři Itálie chtěl navázat na do té doby velmi přátelské francouzsko-italské vztahy.

V dalších měsících se ovšem mezi Francií a Itálií rychle začalo zvyšovat vzájemné napětí, zejména kvůli sporům ohledně migrační politiky a přijímání migrantů plavících se z Afriky přes Středozemní moře, které již ani jedna země nechce hostit.

Itálie loni v listopadu nasměrovala záchranné plavidlo s migranty od svých břehů do Francie. A členové francouzské vlády od té doby nevynechají příležitost, aby sousední stát kritizovali. Meloniová na oplátku Macronovi vyčítá, že ji záměrně vyčleňuje z mezinárodního dění, například když ji nepozval do Paříže na únorové setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

„Domnívám se, že naše síla v této věci je v jednotě a společném postupu. Chápu francouzské vnitropolitické problémy, ale jsou chvíle, kdy upřednostňování domácího veřejného mínění jde na úkor věci. A zdá se mi, že toto byl jeden z těchto případů,“ uvedla k tomu poté Meloniová. Její slova ukazují na mnohem rozsáhlejší potíže, které francouzská vláda s tou italskou má.

Italská inspirace pro Marine Le Penovou

Meloniová a její vcelku úspěšná a v Itálii podporovaná vláda totiž pro Macrona znamená ještě jeden, mnohem širší problém. V pozadí tenzí, včetně těch týkajících se migrace, stojí i francouzská domácí politika, stejně jako nadcházející volby. Ty nejbližší se týkají voleb do Evropského parlamentu v červnu 2024, ale v dlouhodobém výhledu jde také o ty prezidentské v roce 2027.

Pokud se italské premiérce a její straně podaří upozadit svůj původní krajně pravicový image a etablovat se na evropské scéně jako „normální“ politická síla, bude to vítaná pomoc i pro obdobné uskupení na francouzské půdě, tedy pravicově populistické Národní sdružení. A tím i pro opakované prezidentské aspirace jeho bývalé šéfky Marine Le Penové, jež má do Elysejského paláce má s každými dalšími volbami stále o krok blíž.

„Normalizace“ Meloniové by také mohla hrát klíčovou roli ve strategii středopravicové Evropské lidové strany (EPP) pro nadcházející volby do Evropského parlamentu. Případné spojenectví mezi EPP a Bratry Itálie by ještě více posílilo vliv evropských konzervativců v Bruselu na úkor Macronovy centristické skupiny Renew.

Meloniová si zároveň dává pozor, aby nezadávala ke srovnání s Le Penovou příležitost. Postupně opustila radikálně protifrancouzský a protiunijní narativ, který používala předtím, než převzala vedení italské vlády. Navzdory některým roztržkám s Bruselem zaujala více proevropský postoj, postavila se na stranu NATO v otázce ruské invaze na Ukrajinu a potvrdila, že její strana nechce mít nic společného s fašistickou minulostí Itálie.

Španělsko kráčí směrem doprava

Podobně nepříjemný pro Macrona může být také vývoj u dalšího sousedního státu, Španělska. V nedávných regionálních a komunálních volbách Španělská socialistická dělnická strana (PSOE) premiéra Pedra Sáncheze zvítězila pouze ve třech z 12 regionů, v nichž se konaly volby. Úspěch naopak zaznamenala středopravá Lidová strana (PP) a radikální pravicová strana Vox, která svůj podíl hlasů zdvojnásobila.

Sánchez po tomto neúspěchu okamžitě ohlásil na červenec konání předčasných parlamentních voleb, které se podle řádného termínu měly konat až v prosinci. Tento rychlý krok má ubrat čas stále častějším hádkám mezi socialisty a postupující fragmentaci strany, a také mobilizovat voliče. Zároveň ale znamená hazard: Sánchez nemá vůbec zaručeno, že příští volby vyhraje.

V loňském roce v Kastilii a Leónu, největším ze sedmnácti autonomních společenství Španělska na severozápadě země, vznikla kontroverzní vláda lidovců a Voxu. Bylo to poprvé, co se tato krajně pravicová strana dostala do regionální vlády. Také na celostátní úrovni je pak pravděpodobné, že v případě vítězství lidovců bude platit stejná logika. Což by mělo důsledky nejen pro sousední Francii, ale také celou Evropu.