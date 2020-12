Nebýt vojáků z USA, zabíjel by. Útočník z vlaku do Paříže dostal doživotí

Nyní jednatřicetiletý muž zaútočil 21. srpna 2015 u města Arras krátce poté, co vlak přejel z Belgie do Francie. Zraněni byli tři lidé, z toho dva vážně. Policie Chazzaního zatkla hned poté, co vlak zastavil ve stanici.

Chazanní byl už před útokem v hledáčku francouzských, britských i španělských tajných služeb kvůli radikálním názorům a zalíbení v džihádu. Později vypověděl, že chtěl zabít americké vojáky a pracovníky Evropské komise.

Podle soudu je vinen z pokusu o vraždu se záměrem spáchat teroristický čin. Tři jeho komplicové dostali tresty v rozmezí od sedmi do sedmadvaceti let, podle soudu pomáhali s přípravami teroristického útoku.



Francie se v srpnu 2015 stále vzpamatovávala z šoku, jaký pro ni o sedm měsíců dříve znamenaly teroristické útoky islamistů na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo a na pařížský obchod s košer potravinami, které si vyžádaly celkem sedmnáct obětí. Tři útočníky zabila policie. Ve středu se konal soud s jejich komplici, hlavní z nich dostal třicetiletý trest.



Za hlavního strůjce zmařeného útoku v rychlovlaku Thalys i pozdějších útoků u stadionu Stade de France, kavárnách a klubu Bataclan je považován tentýž muž, Abdelhamin Abaaoud. Ten zemřel při policejní operaci 18. listopadu 2015. Ze Sýrie do Evropy Abaaoud přicestoval spolu s Chazzaním.



Agentury DPA připomíná, že tři Američané, „hrdinové z Thalysu“, později jako výraz díku dostali francouzské občanství. Režisér Clint Eastwood jejich příběh zfilmoval pod názvem Paříž 15:17.

„Tři jsme toho chlapa zmlátili, Spencera mezitím několikrát řízl pracovním nožem, Alek mu odebral kalašnikov,“ vylíčil po útoku jeden z nich, Anthony Sadler. „S pomocí dalšího cestujícího Chrise jsem ho začal svazovat. Všiml jsem si, že má muž pořezané hrdlo, na které Spencer začal tlačit, aby nevykrvácel,“ dodal Američan.