Redakce od února 2024 systematicky vyhledávala uživatelské profily, které vykazovaly aktivitu na zhruba stovce francouzských vojenských základen doma i v zahraničí. Sestavila seznam téměř 18 600 účtů, které patří vojákům, civilním zaměstnancům ministerstva obrany nebo nyní již bývalým příslušníkům armády. Následně jejich sportovní aktivity automaticky mapovala a vytvářela přehled jejich pohybu téměř v reálném čase.
Záznamy ze Stravy podle listu odhalují i přítomnost francouzských vojáků v zahraničních operacích. Deník takto zaznamenal například jejich pohyb v Norsku při cvičení NATO, v Džibuti, v Rumunsku po ruské invazi na Ukrajinu nebo při nasazení v Nové Kaledonii během nepokojů. Geolokační údaje ukazovaly také přítomnost francouzských vojáků v Iráku či na jordánských základnách zapojených do operace Chammal proti teroristické organizaci Islámský stát.
|
Voják běhající s aplikací Strava odhalil polohu francouzské letadlové lodi
Podle Le Monde nejde o ojedinělá pochybení jednotlivců, ale o systémový problém. Přestože deník na rizika upozorňuje od roku 2024, jen malá část dotčených uživatelů si změnila nastavení soukromí. Zhruba sedm procent sledovaných účtů si po roce monitorování přepnulo profil do neveřejného režimu.
Francouzská armáda listu sdělila, že bezpečnost svých základen i vojáků bere velmi vážně. Všichni příslušníci podle generálního štábu procházejí před nasazením školením a po zveřejnění zjištění zpřísnila pravidla i sankce za jejich porušení. Nově také armáda zakázala zveřejňování geolokačních sportovních aktivit svých příslušníků při misích a operacích v zahraničí.
Na rizika spojená s používáním aplikace Strava vojáky přitom média upozorňovala už dříve. Například britský deník The Guardian v roce 2018 popsal, jak veřejně dostupná tepelná mapa sportovních aktivit odhalila polohu tajných amerických základen v Afghánistánu, Sýrii či Iráku, protože vojáci při běhu zaznamenávali své trasy pomocí GPS.