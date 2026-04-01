Jalovice Arlette, Abondance, Amsel, Amandine a Abeille byly v úterý umístěny do ohrady před školou v alsaské vesnici s přibližně 1600 obyvateli a zapsány prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který byl vhozen do poštovní schránky školky.
„Otcem“ pětice jalovic je místní farmář a městský radní, který je za tímto účelem velkoryse zapůjčil. „Byli jsme dohnáni až na okraj výsměchu a absurdity,“ řekl AFP starosta a bývalý učitel dějepisu a zeměpisu José Schruoffeneger.
Vzhledem k tomu, že pro nadcházející školní roky je v obci zapsáno 66 žáků základní školy a 30 žáků mateřské školy, chybí dohromady čtyři žáci, což zvyšuje riziko, že bude uzavřena jedna z pěti tříd místního školního zařízení, vysvětlil starosta. Takže „v téměř hospodské diskusi jsme přišli s nápadem zapsat do školy jalovice, abychom nahradili chybějící děti,“ dodal Schruoffeneger.
„Je to samozřejmě velmi pokleslý druh humoru,“ připustil starosta. Zdůraznil ale, že mu díky němu neustále volají novináři, a tak doufá, že publicita zafunguje a „úředníci ministerstva školství zkontrolují sociální sítě a poslechnou si rádio“.