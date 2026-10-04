Kvůli protestům středoškoláků bude v pondělí zavřeno až 500 škol ve Francii

Od vypuknutí demonstrací bylo podle něj vypáleno či vypleněno celkem čtyřiadvacet školních zařízení. Počet uzavřených škol bude srovnatelný s pátkem, jelikož „nebyly splněny bezpečnostní podmínky,“ řekl Geffray. Přislíbil však částečnou a postupnou obnovu výuky.
Středoškoláci ve Francii protestují za lepší podmínky na školách. Stěžují si na zchátralé školy, přeplněné třídy a nedostatek učitelů. Demonstrace se z chudých předměstí Paříže rozšířily do měst po celé zemi, včetně samotného hlavního města, Marseille, Štrasburku, Tours nebo Lille. Podle AFP se konaly ve všech francouzských departementech.
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Hořící školy, mnoho napadených. Protesty ve Francii se zvrhly ve vlnu násilí
Studentské hnutí podle Geffraye infiltrovaly krajně levicové živly, které rozdmýchávají násilí. „Existují aktivisté, zejména z krajní levice, kteří toto středoškolské hnutí infiltrovali, převzali nad ním kontrolu a páchali extrémní násilí,“ prohlásil ministr.
To podle něj představuje nebezpečí jak pro studenty, tak pro učitele. Při protestech utrpělo zranění osmasedmdesát školských pracovníků, což je nevídané, řekl.
Policie v některých případech na demonstrace reagovala použitím slzného plynu a gumových projektilů. Řada protestujících podle agentury Reuters utrpěla vážná zranění včetně poranění očí, vylámaných zubů a úderů do hlavy. Kritici policii obviňují z používání hrubých taktik. Zadrženo bylo více než 5 tisíc lidí, přičemž 85 procent z nich tvořili nezletilí.
Organizátoři vyzvali k úternímu pokračování protestů s odkazem na absenci „konkrétních kroků“ ze strany vlády.
Úřady dnes zadrželi 16letého studenta v souvislosti s pátečním napadením učitele ve městě La Ciotat na jihovýchodě země nedaleko Marseille. Devětapadesátiletý učitel byl při jednom z protestů polit benzinem a fyzicky napaden.
Francouzská policie rovněž zatkla dva lidi v souvislosti s pátečním napadením policisty během střetů mezi demonstranty a bezpečnostními složkami v Belfortu na severovýchodě země, oznámila v neděli prokuratura. Úřady incident vyšetřují jako pokus o vraždu. Policista podle médií při napadení upadl do bezvědomí a musel být hospitalizován.
Co se týče výdajů na školství, Francie se v žebříčku zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) drží přibližně uprostřed. Průměrné výdaje na středoškolského studenta však za poslední dekádu téměř nezměnily.
V roce 2024 činily 11 660 eur (asi 285 tisíc korun) v porovnání s částkou 11 910 eur (přibližně 291 tisíc korun) v roce 2010, vyplývá z údajů ministerstva školství.
Celonárodní středoškolské protesty podobného rozsahu, kdy bylo požadavkem navýšit financování, ve Francii naposledy vypukly v 90. letech.