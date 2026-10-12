Ve škole na jihu Francie střílel žák, zranil ředitele a učitelku

„Premiér požádal ministra vnitra a ministra školství, aby odcestovali do Aubagne, kde dnes ráno žák školy vystřelil na ředitele a profesorku,“ uvedl úřad šéfa vlády. Policie podle něj zadržela jednoho ze žáků školy, podle agentury AFP je podezřelému 14 let.
Ředitele školy zasáhla střelba do dolní části těla, učitelku do nohy, uvádí stanice BFMTV, podle níž útočník použil brokovnici. Zranění nejsou v ohrožení života.
Francie v současné době čelí vlně protestů, kterými studenti vyjadřují nespokojenost se stavem školství v zemi, přičemž některé z demonstrací v minulých dnech provázelo násilí.
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Okolnosti střelby ale zatím nejsou objasněny, stejně jako případná souvislost s protestním hnutím. „Tato škola nebyla do hnutí zapojena,“ uvedla policie v departementu Bouches-du-Rhône.