„V době, kdy je používání obrazovek zpochybňováno kvůli mnoha škodlivým účinkům, je toto opatření zásadní pro blaho našich dětí a jejich úspěch ve škole,“ uvedla ministryně Borneová.

Chytré telefony jsou ve francouzských školách zakázané již od roku 2018. Dosud ale směly děti mít telefony u sebe, jen je nesměly používat. Dodržování zákazu bylo problematické zejména na chodbách či školních dvorech, důsledně ale nebylo vymáháno ani přímo ve třídách.

Školy i tak hlásily jednoznačně pozitivní účinek - žáci mezi sebou měli více sociálních kontaktů, více se pohybovali, lépe se soustředili a objevovalo se méně případů šikany. Vyskytly se ale i případy, že se několik dětí o přestávce vplížilo na toalety, aby se dívaly na mobilech na videa.

Úspěšná testovací fáze na 200 školách

Nyní vláda tvrdí, že je třeba jít ještě dál a chce telefony žákům druhého stupně odepřít po dobu celého školního dne. Od loňského září testovala takzvanou digitální pauzu na téměř 200 základních školách - děti musely při vstupu do budovy uložit své mobilní telefony do skříněk.

„Všechny ohlasy na digitální pauzu jsou pozitivní, zejména pokud jde o zlepšení atmosféry ve školách, rodiče i učitelé si ji velmi pochvalují,“ řekla ministryně Borneová ve francouzském Senátu.

Borneová, která citovala studii francouzské Národní knižní rady z minulého měsíce, uvedla, že „mladý člověk dnes stráví před obrazovkou v průměru pět hodin denně, ale s knihou jen tři hodiny týdně“.

Na prvním stupni základních škol jsou mobilní telefony ve Francii zcela zakázané.

Komise zřízená prezidentem Emmanuelem Macronem už dříve navrhla zakázat mobilní telefony dětem do 11 let a před 13. rokem by podle ní děti měly mít pouze telefon bez přístupu k internetu.