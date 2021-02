Od třinácti mě znásilnilo dvacet hasičů, tvrdí žena. Francie vyhlíží tresty

Julie tvrdí, že ji pařížští hasiči znásilňovali po dobu dvou let. V případě prvního nedobrovolného styku jí prý bylo třináct let. Ve svém deníku píše, že byla „paralyzovaná strachem“, uvádí list The Guardian.

Muži se k ní dostali prostřednictvím hasiče Pierra, který jí v roce 2008 pomáhal s těžkým záchvatem úzkosti. Z lékařského spisu získal telefonní číslo. Julie tvrdí, že ji pak začal bombardovat „láskyplnými zprávami“. Požádal ji, aby se před webovou kamerou svlékla. Když vyhověla, předal její číslo dalšímu hasiči, popisuje.

Hasiči k dívce kvůli jejímu špatnému zdravotnímu stavu docházeli pravidelně. „Udělala jsem pro ně dokonce dort,“ řekla matka dívky Corinne. „Byli jsme vděční, že se o Julii starali, když byla nemocná.“

Corinne tvrdí, že Pierre její dceru v roce 2009 znásilnil, zatímco ona byla na procházce se psem. „Myslela jsem, že by byl poslední, kdo by něco takového mohl udělat, protože jí tolikrát pomohl a viděl, jak je zranitelná.“

Pierre poté Julii údajně znásilnil i ve svém bytě, zatímco byl v uniformě, a postupně se k němu připojili i další dva kolegové, též v uniformách. V průběhu dvou let měla Julie údajně sex s dvaceti hasiči z různých stanic.

Julie se matce svěřila v roce 2010 a ta následně podala žalobu. Dva vyšetřovaní muži přiznali, že měli s Julií „skupinový sex“, když byli ve službě a měli na sobě uniformy. Další uvedl, že měl s dívkou sexuální styk na toaletě v pařížské nemocnici. Obvinění se hájí, že dívka ke všemu dala souhlas.

Soud začal v roce 2011, trval devět let. Stanuli před ním jen tři z obviněných. Soudce došel k závěru, že dívka s aktem souhlasila a že se tedy jedná o sexuální obtěžování, nikoliv znásilnění.

Sexuální obtěžování nezletilých je v zemi trestáno až sedmi lety, znásilnění až dvaceti. Oběť znásilnění musí dokazovat, že k činu došlo bez jejího souhlasu.



Julie se z rozsudku zhroutila a pokusila se o sebevraždu. Rodina se s rozhodnutím nesmířila. Případ ve středu bude řešit Kasační soud, nejvyšší francouzský řádný soud.

Na podporu dívky se v neděli pořádaly demonstrace. Aktivistky za práva žen požadují, aby v soudech skončila „kultura misogynie“ a muži byli potrestáni přísněji.

Clémentine Autain @Clem_Autain Beaucoup de monde au rassemblement #JusticePourJulie, à Paris et ailleurs. La décision de la cour d'appel est scandaleuse et je lui apporte tout mon soutien pour le dur combat qu'il reste à mener. https://t.co/2IjCeEbjz2 oblíbit odpovědět

Francie nemá doposud stanovený „věk souhlasu“ neboli legální věk způsobilosti k pohlavnímu styku. Tamní Senát v lednupodpořil návrh zákona, který by z každého sexuálního styku dospělého s obětí mladší třinácti let učinil trestný čin. Třináctileté a starší děti by ale stále musely prokazovat, že sex proběhl bez jejich souhlasu. Aktivisté požadují, aby se věk zvedl na patnáct let.