Až od patnácti. Francie zavede hranici pro sex, incest zůstává legální

Francouzští poslanci v prvním čtení schválili zavedení hranice pro legální pohlavní styk, a to na patnáct let věku. Dosud v zemi žádná neplatila. Nová norma předpokládá, že děti mladší patnácti let nejsou dostatečně vyspělé na souhlas se sexem, a ten se proto bude vždy považovat za nedobrovolný. Za znásilnění bude hrozit až dvacet let vězení. Zákon ještě musí schválit Senát.