Manželství neznamená povinnost mít sex. Francie ruší středověkou zvyklost zákonem

  19:40
Francouzští zákonodárci se rozhodli skoncovat se středověkou církevní zvyklostí, která manželům ukládala povinnost mít sex. V praxi se jí totiž řídily soudy při rozvodech manželů. Zastánci novely doufají v lepší ochranu obětí znásilnění v manželství.
„Zachováním stávajícího práva zároveň podporujeme dominanci a predátorství. Manželství nesmí být bublinou, ve které souhlas k sexu považujeme za doživotní,“ uvedla francouzská poslankyně Marie-Charlotte Garinová.

Novela odstraní nejednoznačnost zákona, který výslovně o manželské povinnosti nemluví. Francouzský občanský zákoník mezi povinnosti řadí „respekt, věrnost, podporu a pomoc.“ Podle práva se páry zavazují ke společnému soužití, což neznamená i sexuální život, informovala BBC.

Soudci ve Francii ovšem začali intimní život řadit pod společné soužití. Novodobé pojetí vychází ze středověké církevní tradice. Ve slavném případu z roku 2019 soud označil za viníka rozpadu manželství ženu, která manželovi údajně odpírala sex. Evropský soud pro lidská práva rozsudek v lednu 2025 zavrhl, což znemožnilo Francii podobné verdikty vydávat. Novela tak slouží jako potvrzení stávajících pravidel.

Žena odmítáním sexu nemůže za konec manželství, rozhodl soud ve Štrasburku

Podle podporovatelů změny francouzská společnost stále považuje sex za povinnost manželky. Argument se objevil v případu Gisèle Pelicotové, kterou léta manžel nechal znásilňovat jinými muži. Soud mu udělil 20 let vězení. Někteří obhájci tvrdili, že oběť dala souhlas skrz manžela.

Ve Francii je znásilnění v manželství trestným činem od roku 1990.

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

