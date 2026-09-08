Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Ve Francii ukradli Renoirovy obrazy, kamery zachytily dva zloděje

Autor: ,
  9:10aktualizováno  9:16
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Z muzea Pierra-Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer na jihovýchodě Francie byla ukradena nejméně čtyři díla. Bezpečnostní kamery v noci zachytily dva zloděje, kteří jedno z děl na útěku nechali na místě. Starosta města odhadl hodnotu artefaktů na devět milionů eur (asi 218 milionů Kč).

Připravujeme podrobnosti.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Dcera Macronové si našla o 20 let mladšího partnera. Déjà vu, píší média

Tiphaine Auzi&#232;reová (31. května 2024)

Dvaačtyřicetiletá Tiphaine Auzièreová, dcera francouzské první dámy Brigitte Macronové, se zamilovala do dvaadvacetiletého studenta a instruktora vodních sportů. Jejich věkový rozdíl přitáhl...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Po výhrůžce v Kadani evakuovali i ležící pacienty. Čin ubožáka, píše starosta

Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici v Kadani na...

Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuovali nemocnici Kadaň na Chomutovsku, museli ji opustit i někteří pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místo dorazil pyrotechnik a kynolog se psem...

8. září 2026  7:53,  aktualizováno  9:29

Mohutný požár pohltil obchodní dům Lidl v Kladně

V Kladně shořel obchodní dům Lidl. (8. září 2026)

Hasiči v noci likvidovali mohutný požár obchodního domu Lidl v Kladně. Vyhlásili druhý a později i třetí stupeň poplachu, na místě zasahovalo na 18 jednotek. Z přilehlé ubytovny evakuovali 53 lidí....

8. září 2026  2:23,  aktualizováno  9:26

Ve Francii ukradli Renoirovy obrazy, kamery zachytily dva zloděje

ilustrační snímek

Z muzea Pierra-Augusta Renoira v Cagnes-sur-Mer na jihovýchodě Francie byla ukradena nejméně čtyři díla. Bezpečnostní kamery v noci zachytily dva zloděje, kteří jedno z děl na útěku nechali na místě....

8. září 2026  9:10,  aktualizováno  9:16

Ministr školství Plaga představí výsledky mezinárodního srovnání žáků PISA

Prezident Petr Pavel ve středu krátce po poledni na Pražském hradě přijal...

Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal a ministr školství Robert Plaga (ANO) představí výsledky mezinárodního srovnání českých patnáctiletých žáků. Průzkum PISA, který vychází jednou za čtyři...

8. září 2026  9:03

Jakub Štáfek s dlouhými dredy? V černé komedii se představí jako šipkař Milánek

ŠIPKAŘI: 48 hodin na záchranu života. Pomoci může jen génius, který netrefí terč

Pepé má pouhých 48 hodin na to, aby si zachránil život. Jediným člověkem, který mu může pomoci, je Milánek – šílený šipkařský génius, jenž však před lidmi netrefí ani terč. Nová komedie Šipkaři...

8. září 2026  8:58

Studená fronta rozpůlí Česko. Mapa ukazuje, kde bude pršet a kde udeří vedra

ilustrační snímek

Počasí ve středu rozdělí republiku, rozdíl mezi teplotami na západě a na východě bude až 16 stupňů Celsia. Úterních odpoledních 30 stupňů Celsia označují meteorologové za poslední letošní tropy v...

8. září 2026  8:31

Rusko v noci obnovilo útoky na Kyjev. Ukrajinské drony zasáhly Saratov

Rusko v noci na úterý obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. (8. září...

Rusko v noci na úterý obnovilo útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Útok si vyžádal dva mrtvé a sedm zraněných, uvedly úřady. V Polsku startovaly stíhačky. Ukrajinské bezpilotní prostředky rovněž...

8. září 2026  6:47,  aktualizováno  8:17

Kandidátky na magistrát omládly, přibylo žen. Nejvíce mladých pod 30 posílají Motoristé

Budova pražského magistrátu na Mariánském náměstí v Praze

Už 9. a 10. října se ve volbách do zastupitelstva rozhodne o novém rozložení sil v městských částech i na magistrátu. O křeslo v zastupitelstvu v Nové radnici na Mariánském náměstí se letos uchází 24...

8. září 2026  7:30

Manželé v Polsku vyhodili s komodou i životní úspory. Nálezci teď hrozí vězení

ilustrační snímek

Ztrátou životních úspor mohli za chvilku nepozornosti zaplatit obyvatelé polské vsi Warzymice u Štětína, kteří spolu se starou komodou vyhodili i několik desítek tisíc eur v hodnotě přesahující...

8. září 2026  7:11

Ukrajinský generální prokurátor oznámil rezignaci. Tvrdí, že se na korupci nepodílel

Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko (23. července 2025)

Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko v pondělí pozdě večer oznámil, že prezidentovi Volodymyru Zelenskému a parlamentu předložil svou rezignaci. Učinil tak po korupčním skandálu, který v...

8. září 2026

Poslance čeká opět boj o zákon o státních zaměstnancích, návrh vrátil Senát

ilustrační snímek

Poslanci budou znovu schvalovat změny v podmínkách zaměstnávání státních úředníků. Zákon o státních zaměstnancích odmítli senátoři kvůli obavám z politizace státní správy. Vetovali i doprovodnou...

8. září 2026  6:10

Šumavu otravují toxické látky po armádě. Turek mluvil o yperitu, pak o fosgenu

Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii...

Na území národního parku Šumava podle ministra životního prostředí za Motoristy sobě Igora Červeného unikají do půdy toxické látky po působení armády, které kontaminují i okolí. Oznámil to na tiskové...

7. září 2026  13:55,  aktualizováno  8. 9. 5:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×