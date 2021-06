Další zklamání pro strany Le Penové a Macrona v regionálních volbách

Nedělní volby byly posledním demokratickým cvičením před bitvou o prezidentský úřad, která se chystá na duben příštího roku. V jejím druhém kole se očekává repríza duelu z roku 2017, tedy souboj mezi Emmanuelem Macronem a šéfkou krajní pravice Marine Le Penovou.

Jejich strany Republika v pohybu (REM) a Národní sdružení (RN) v prvním kole regionálních voleb minulou neděli zaostaly za průzkumy a před druhým kolem napjaly veškeré síly, aby motivovaly voliče pro cestu k urnám, i druhé kolo regionálních voleb však provázela nízká účast voličů.



RN mohlo pomýšlet na vítězství zejména v jihovýchodním regionu Provence-Alpes-Cote d’Azur, podle odhadu agentury Ipsos ale ve druhém kole jeho kandidátku se ziskem skoro 58 procent hlasů porazilo uskupení tradičnější pravice v čele s republikánem Renaudem Muselierem.

„Pokud jej potvrdí oficiální výsledky, selhání RN ve snaze zvítězit ve kterémkoli ze 12 pevninských regionů Francie by mohlo vzít vítr z plachet jeho kandidátce Marine Le Penové na její cestě k prezidentským volbám příští rok,“ hodnotila agentura AP.



Nový favorit pro prezidentské volby ve Francii?

Výsledky tzv. exit pollů, tedy průzkumů mezi voliči u volebních místností, naopak přináší další vzpruhu pro Xaviera Bertranda, z něhož se stává favorit pro prezidentské volby v táboře tradiční pravice, kterou ztělesňují především Republikáni (LR).



Bývalý člen LR Bertrand v neděli zřejmě obhájil pozici šéfa severního regionu Hauts-de-France a po zveřejnění odhadů potvrdil ambice kandidovat na hlavu státu. „Tento výsledek mi dodává sílu jít vstříc všem Francouzům,“ citoval ho deník Le Monde.

Xavier Bertrand, kandidát konzervativní pravicové strany Les Republicains (LR), se svou ženou Emmanuelle Gontierovou. (27. června 2021)

Večerní modely podle listu přiřkly pravicovým koalicím kontrolu nad zastupitelstvy v sedmi ze 12 pevninských regionů, zatímco ve zbylých pěti by měla převahu levice. „Je to úctyhodné vítězství pro nás, republikány, je to propad Národního sdružení a potupa pro Republiku v pohybu,“ prohlásil v televizním rozhovoru předseda LR Christian Jacob.

Zatímco strana Le Penové pravděpodobně zůstane bez jediného lídra regionu a celostátně podle agentury Ifop získala jen asi 20 procent hlasů, oslavy se nekonají ani v táboře prezidenta Macrona.

Šéf jeho strany REM Stanislas Guerini ve vysílání televize BFM TV hovořil o „zklamání pro prezidentskou většinu“. On i Le Penová ve svých vyjádřeních dávali najevo znepokojení nad mimořádně nízkým zájmem voličů.

Minulou neděli byla při prvním kole zaznamenána neúčast na úrovni 66,7 procenta a v neděli byla zřejmě situace podobná. K páté hodině odpoledne dosáhla volební účast necelých 28 procent, informovala agentura Reuters.

„Jestliže se dva ze tří Francouzů rozhodnou nejít k volbám... je to pochopitelně vzkaz, který nás nemůže nechat chladnými. Protože tahle historická občanská roztrpčenost představuje silný signál adresovaný celé politické třídě, jakož i celé společnosti,“ míní Le Penová.

Rekordní neúčast v prvním kole regionálních voleb, nejvyšší od roku 1958, analýzy francouzských médií vysvětlovaly pandemií i počasím. Původně se měly regionální volby konat už v březnu, kvůli pandemii covidu-19 vláda termín posunula na stávající datum. Prezident Macron dokonce původně prosazoval, aby se konaly až po prezidentských volbách.

Podle průzkumu agentur Ipsos a Sopra Steria v neděli nešlo hlasovat 65,7 procenta oprávněných voličů.