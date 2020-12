Rakousko od Vánoc otevře skiareály. Češi ale budou muset do karantény

Rakousko začne od pondělí uvolňovat přísná opatření, která přijalo v boji s šířením koronaviru. Na tiskové konferenci to oznámil kancléř Sebastian Kurz. Už na počátku příštího týdne se otevřou základní školy, obchody, muzea či knihovny.



„Pandemie ještě není za námi, virus je stále mezi námi,“ řekl Kurz. Situace se díky přísným omezením podle něj ale natolik zlepšila, že je možné začít opatření uvolňovat. K normálnímu životu, jak jsou na něj Rakušané zvyklí, bude ale podle kancléře možné se vrátit až v létě.

Vánoce a silvestrovské oslavy budou moci Rakušané strávit letos nanejvýš v deseti lidech. Během adventu nebudou moci na vánoční trhy, neboť budou zrušené. Divadla a kina se otevřou až 7. ledna. Ve stejný den přestane platit noční zákaz vycházení, který bude od pondělí stanoven na období mezi 20:00 a 6:00. Výjimka ze zákazu bude jen o vánočních svátcích.



S negativním testem skončí karanténa po pěti dnech

Od Štědrého dne bude možné v Rakousku provozovat venkovní zimní sporty včetně lyžování či bruslení. Vnitřní sportoviště zůstanou uzavřená. Od pondělí do 10. ledna nicméně se budou muset všichni, kteří budou přijíždět do Rakouska z rizikových oblastí, uchýlit do desetidenní karantény.



Po pěti dnech bude možné se z karantény dostat, pokud bude mít člověk negativní test na koronavirus. Cílem tohoto opatření je omezit lyžařský turistický ruch. V celém Rakousku do 7. ledna navíc zůstanou uzavřené hotely a restaurace.

„Rád bych, aby se vše vrátilo co nejdříve k normálu. Zatím bych ale dovolenou v Alpách neplánoval. Někde areály zřejmě hned neotevřou, jinde s omezeními. U nás nejoblíbenější Rakousko: zavřené bary u sjezdovek, očekávám i omezení např. na lanovce,“ uvedl na Twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček.



Spor mezi alpskými zeměmi

V rámci Evropy jsou ohledně povolení lyžování dva tábory. Francie, Německo a Itálie v posledních týdnech žádaly, aby se evropská lyžařská střediska přes Vánoce a Nový rok uzavřela. Rakousko bylo od počátku proti návrhu. Lyžování povolili i ve Švýcarsku.



Francie zavede náhodné kontroly na hranicích, které jsou v blízkosti lyžařských středisek v sousedních zemích, aby odradila Francouze od cesty do zahraničí. Policie by Francouze z hranic při návratu domů mohla poslat do sedmidenní izolace. Cílem je podle premiéra Jeana Castexe předejít případné třetí vlně epidemie, ochránit obyvatele Francie před možnou nákazou koronavirem a odradit je od cesty do zemí, kde je sjezdové lyžování povoleno, uvedl premiér v dnešním ranním rozhovoru na stanici BFM TV.

Lyžařská střediska na Slovensku jsou zatím otevřená, zavřít je v případě zhoršení situace může vláda nebo krizový štáb. Lyžování v úterý povolili také v Polsku.

Skiareály v Česku se připravují na novou lyžařskou sezonu, přestože stále není jasné, za jakých podmínek a v jakém termínu se budou moci otevřít pro veřejnost. Pravidla, která připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu s experty, by měla být hotová tento týden. Podmínky a provoz musí ale schválit ministerstvo zdravotnictví a epidemiologové.