Zábleskové, nebo také omračující či paralyzující granáty při detonaci vydávají oslňující záblesk a ohlušující zvuk. „Pozastavuji jejich používání při zásazích proti hnutí středoškoláků, dokud nebudou okolnosti tohoto incidentu zcela objasněny,“ uvedl Nuňez ve vysílání rozhlasové stanice RTL.
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Kamení, slzný plyn i omračující granáty. Do francouzských ulic vyšly statisíce studentů
Ministr rovněž oznámil, že policejní inspekce dostala za úkol prošetřit 18 případů postupu policistů. Děje se tak na pozadí ostré kritiky ze strany demonstrantů, kteří prostřednictvím hesel a transparentů odsuzují počínání příslušníků bezpečnostních složek a obviňují je z policejního násilí. V pondělí v severofrancouzském městě Lens přišel o ruku patnáctiletý mladík, který policejní paralyzující granát zvedl ze země.
Střety s policií provázely i úterní demonstrace studentů. Například v Paříži policisté použili slzný plyn, obušky a právě i omračující granáty především na náměstí Place de la Nation, kde někteří demonstranti házeli na policejní těžkooděnce kameny a další předměty a někteří skandovali slogan „všichni nenávidí policii“. Během protestů byly zraněny i stovky příslušníků policejních složek.
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Už nejde jen o školy. Francie se otřásá, vláda hájí nasazení policejních granátů
Prokuratura v Pontoise v úterý oznámila, že stíhá policistu, který při zásahu proti studentské demonstraci ve městě Saint-Ouen-L’Aumone nedaleko Paříže vážně zranil omračujícím granátem čtrnáctiletého chlapce.
Protesty původně vypukly v pařížském regionu v polovině září, kdy se učitelé a studenti začali bouřit proti nedostatku personálu na střední škole v Créteil na jihovýchodním předměstí francouzské metropole. Odtud se stávky, blokády a demonstrace rozšířily do dalších pařížských předměstí a následně do celé země, přičemž protestující požadují řadu změn a kritizují především nedostatek pedagogů, špatný stav škol nebo také příliš dlouhé vyučování.
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Vřava ve Francii nabírá tragické rozměry, policejní granát utrhl chlapci ruku
Francouzský premiér Sébastien Lecornu tento týden ostře kritizoval násilnosti, které studentské protesty v posledních dnech doprovází. Z rozdmýchání střetů obvinil krajně levicovou stranu Nepodrobená Francie (LFI), jejíž představitelé na studentské demonstrace chodí.
Ve středu večer se má premiér, který se snaží uklidnit protestní hnutí středoškoláků, vyjádřit k situaci na středních školách a také k dalším ožehavým tématům, jako jsou ceny pohonných hmot, krize v zemědělství a finanční situace země.
Středoškoláci vyzývají k pokračování blokád a dalším protestním průvodům ve čtvrtek, a to navzdory vládní výzvě, aby se vrátili do škol a zapojili se do dialogu.