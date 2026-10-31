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Víkendových protestů ve Francii se účastní 15 tisíc lidí. Demonstruje se i v Německu

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  16:32aktualizováno  16:45
Sobotních protestů se na řadě míst Francie účastní přibližně 15 tisíc lidí,...

Sobotních protestů se na řadě míst Francie účastní přibližně 15 tisíc lidí, uvedlo francouzské ministerstvo vnitra. ( 31. října 2026) | foto: Reuters

Sobotních protestů se na řadě míst Francie účastní přibližně 15 tisíc lidí,...
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Sobotních protestů se na řadě míst Francie účastní přibližně 15 tisíc lidí,...
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Sobotních protestů se na řadě míst Francie účastní přibližně 15 tisíc lidí, uvedlo francouzské ministerstvo vnitra. Situace je podle něj celkově klidná, zatčeno bylo na sedmadvacet osob. Protesty hlásí také Německo či Portugalsko.

Demonstrace proti rostoucím životním nákladům a stavu školství se konají třetí sobotu v řadě, minulá shromáždění provázely násilnosti.

Policie zaznamenala po celé Francii na pětašedesát protestních akcí, kterých se ke 14:00 (SEČ) účastnilo na 15 tisíc lidí.

V davu vyniklo několik halloweenských kostýmů, mimo jiné zombie Michaela Jacksona z videoklipu „Thriller“, pirát a Spider-Man. Demonstranti čekali klidně, skandovali a zpívali přes megafony.

Corentin Cabreux, 21letý student, řekl, že bydlí ve státem spravované studentské koleji, kde „jsou podél spodní části stěn vlhké skvrny, celé části se odlupují, všude jsou švábi a krysy“.

Řekl, že doufá, že sobotní protest bude mít slavnostní charakter na počest Halloweenu, aby tak vyvrátil obraz násilí, který se s francouzskými protesty spojil.

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V sobotu 24. října se podle ministerstva do protestů zapojilo 37 tisíc lidí na 108 akcích a v sobotu 17. října to bylo 67 tisíc účastníků na 198 akcích.

Policie tuto sobotu podle ministerstva ke 14:00 (SEČ) zadržela sedmadvacet lidí, zatímco 24. října jich bylo 217.

Ve Francii se tentokrát celostátní den demonstrací vedle protestu proti vysokým životním nákladům koná také na obranu veřejných svobod. Hnutí žlutých vest, které k demonstracím vyzvalo, tak reaguje i na situaci před týdnem, kdy úřady množství pochodů zakázaly kvůli obavě z násilností a rabování.

Po celé Francii má na pochody stejně jako minulou sobotu dohlížet na 70 tisíc policistů a četníků.

Ministr vnitra Laurent Nuňez řekl, že sobota „představuje velmi vysoké riziko pro veřejný pořádek“ a že radikální levicové skupiny na internetu opět vyzývají k násilnostem při povolených protestech.

Rozsáhlé demonstrace očekává i zbytek Evropy

Po celém Německu a Francii se v sobotu očekávají rozsáhlé demonstrace. Zatímco v 67milionové Francii se protesty, k nimž vyzvalo hnutí žlutých vest, uskuteční už třetí sobotu v řadě, 83milionové Německo se k protestní vlně připojí poprvé. K demonstracím zde vyzvala iniciativa Gen Z regelt (Generace Z to zařídí), která požaduje více peněz pro školy a také opatření proti rostoucím životním nákladům.

Organizátoři uvedli, že se online přihlásilo více než 180 000 lidí, avšak v sobotu odpoledne se v různých městech po celé zemi zúčastnilo pochodu pouze několik tisíc lidí.

Bezpečnostní složky se podle agentury DPA na protesty připravují, jsou v kontaktu s úřady ve Francii a Itálii. Do příprav jsou zapojena i specializovaná centra pro potírání extremismu a terorismu. Spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt minulý týden varoval, že by protesty mohli zneužít levicoví extremisté.

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V nizozemském Haagu byla v sobotu odpoledne v nákupní zóně v centru města a v jejím okolí silná policejní přítomnost, a to v návaznosti na výzvy k protestům šířené na internetu a obavy z nepokojů a rabování.

V polovině odpoledne však nebyly patrné téměř žádné známky protestů a nedošlo k žádným závažným výtržnostem. Podle zpráv místních médií policie prohledala některé skupiny mladých lidí oblečených v černém a zkontrolovala jejich totožnost.

V španělské Barceloně se katalánská policie chystala vyhlásit nejvyšší stupeň pohotovosti poté, co anonymní skupina na TikToku s názvem Blocus vyzvala k novým shromážděním. Nepokoje, k nimž tam došlo minulou sobotu, vedly k zadržení přibližně 130 osob, z nichž většinu tvořili nezletilí.

Italská policie byla v pohotovosti po střetech v Miláně, Turíně a Bologni, přičemž výzvy k protestům kolovaly na TikToku také v Belgii, Nizozemsku, Rakousku, Švýcarsku a Portugalsku.

24. října 2026

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