„Bismillah, c’est les ténèbres.“ To heslo vlastně nic neznamená. První slovo je arabské zvolání „ve jménu Alláha“ či „ve jménu Boha“, které muslimové říkají třeba před jídlem. Celá věta by se pak dala volně přeložit jako „Bože, to je temnota.“ Mladí Francouzi, kteří na ni narazili v hromadných chatech, ji nicméně považovali za tak absurdní, že z ní nakonec udělali slogan letošních demonstrací.
A to především kvůli příběhu, který za nesmyslnou větou stojí. Podle všeho ji poprvé použil někdo, kdo se na Snapchatu ještě před vypuknutím nepokojů snažil dostat do soukromé diskuzní skupiny, v níž se koordinovali organizátoři protestů. Arabsko-francouzskou větou se chtěl správcům skupiny i ostatním členům zalíbit a zapadnout. Infiltrovat se.
Už léta si stěžují na rasismus, ale i diskriminaci ve společnosti. Stačí mít třeba jen arabsky znějící jméno a sehnat práci nebo byt je prý těžší. Když si pak na protestech vystřelili z policejních stereotypů, s kreativitou sobě vlastní dali průchod i této frustraci.