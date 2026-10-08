Tak kdo tu vlastně vyvolává chaos? Šéf radikální Nepoddajné Francie protesty studentů několikrát podpořil, násilí však odmítl. „Nemá smysl něco zapalovat, jsme bojovníci, jsme organizovaní, disciplinovaní. (...) Vyzývám vás, mladí lidé, ať jste kdekoliv, k disciplíně v boji. Nesmíte používat nic jiného než nenásilné metody boje,“ řekl koncem září a vyzval své příznivce, aby se k demonstracím přidali.
Podpora násilí však může pětasedmdesátiletému Mélenchonovi ve volbách jen uškodit. Stejně jako jeho pověst antisemity, který slibuje nemožné.