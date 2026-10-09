Ve Francii protestovalo více než 70 tisíc lidí. V Paříži nasadila policie vodní děla

Někteří protestující v Paříži mezitím házeli dlažební kostky na policii, která reagovala nasazením vodních děl, zatímco v Lormontu na jihozápadě země demonstranti vyrabovali a zapálili část jednoho lycea a v Bordeaux hořela fasáda policejní stanice.
U pařížského náměstí Bastily se shromáždilo několik desítek tisíc lidí. Někteří z nich na policii v ulici Rue de la Bastille okolo 16:20 házeli dlažební kostky a stříleli pyrotechniku, uvedla policejní prefektura s tím, že nikdo nebyl zraněn.
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Skupina asi 20 lidí pak na policisty o půl hodiny později také házela městský mobiliář. Na videozáznamech je vidět, jak mladí lidé házejí různé předměty či větve. Policie nasadila vodní dělo a slzný plyn, jeden mladý muž skončil se zakrváceným obličejem a oblečením.
„Vodní dělo se používá k udržení v bezpečné vzdálenosti násilných osob, které více než hodinu útočí na policejní jednotky,“ uvedla prefektura.
Několik tisíc lidí, z nichž mnozí měli na nose šátky nebo roušky, zůstalo na místě i po použití slzného plynu a skandovalo „Acab“ (All cops are bastards, Všichni policisté jsou šmejdi) nebo „Macrone, odstup“ s odkazem na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.
„Bastila byla dobyta zpět,“ napsal na sociální síti X šéf krajně levicového sdružení Nepodrobená Francie (LFI) Jean-Luc Mélenchon s odkazem na dobytí této někdejší pevnosti v roce 1789. Vláda i opoziční politici viní LFI z rozdmýchávání demonstrací a násilí.
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Mladíci v kuklách a maskách v Lormontu házeli kameny po policistech. V momentě, kdy studenti jednoho z místních lyceí odešli demonstrovat do nedalekého Bordeaux a policisté odešli, se asi 30 nebo 40 lidem podařilo vniknout do školy, kde vyrabovali několik učeben, ukradli asi deset počítačů, rozbili okna, poškodili počítačové vybavení a zapálili sklad papíru.
Škody se šplhají do milionů
Celkové škody zatím nebyly vyčísleny, jen hodnota spáleného papíru se ale odhaduje na 100-200 eur (mezi 2,4 až 4,8 miliony Kč), zatímco v případě ukradených počítačů na přibližně 3 tisíce eur za kus (73 tisíc Kč), řekl ředitel školy Thierry Malewicz.
Někteří účastníci demonstrace pak přímo v Bordeaux zapálili popelnice a házeli předměty po policii, která nasadila slzný plyn. Skupina maskovaných lidí pak zapálila popelnice před vchodem do policejní stanice v centru města a oheň se rozšířil na fasádu budovy. „Zatímco se dialog rozbíhá, je velmi politováníhodné, že jiní situaci zhoršují,“ řekla prefektka departementu Gironde Sophie Brocasová.
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V hale Courbetova lycea ve východofrancouzském Belfortu byla odpálena pyrotechnika, nikoho ale nezasáhla. V Poitiers na západě země shořela dvě vozidla před jedním z lyceí, v lyceu v Saint-Étienne u Lyonu několik desítek lidí zničilo jídelnu, v nedalekém Saint-Chamond utrpěl zástupce ředitele popáleniny v obličeji od pyrotechniky. V Toulouse a Marseille na jihu Francie napadli protestující zaměstnance škol a v severovýchodním Štrasburku hořel policejní vůz.
Ministerstvo vnitra oznámilo, že po celé zemi ve čtvrtek protestovalo 71 a půl tisíc lidí, z toho 24 a půl tisíc v Paříži. Zatčeno bylo 504 lidí a zraněno 48 policistů a četníků. Od začátku protestů 17. září bylo zraněno 215 studentů a 85 pedagogických pracovníků a bezmála 800 policistů a četníků. Policie také od konce září zadržela přes 6 600 lidí.
Studenti protestují proti podfinancování, chátrajícím školním budovám či nedostatku učitelů. Premiér Sébastien Lecornu ve středu večer slíbil, že vláda do konce října předloží určitá opatření, detaily ale neuvedl.
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Ministr školství Édouard Geffray ve čtvrtek po setkání se žáky a učiteli v Remeši uvedl, že úřady spouští nouzový plán, jehož cílem je zajistit náhradu za nepřítomné učitele, přezkoumává dlouhé vyučování a pracuje na vylepšení portálu pro podávání přihlášek na vysoké školy.
Demonstrace se rozlévají i do sousedních zemí. V Belgii se protestuje za více učitelů, menší třídy a proti reformě školství. Starosta Lutychu, kde bylo zadrženo bezmála 90 osob a zraněno několik policistů, vydal do půlnoci 16. října kvůli možným střetům a vandalismu zákaz veřejných shromáždění.
Menší protesty se konaly také v Monsu a Charleroi. V Itálii se demonstruje kvůli stavu školních budov, financování vzdělávání a zvýšeným výdajům na armádu, přičemž studenti obsadili střední školy v Turíně či Římě.