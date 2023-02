Francii čeká další vlna protestů. Očekává se účast statisíců lidí

Ve městech napříč Francií je na sobotu plánované další kolo protestů. Francouzi nesouhlasí s návrhem důchodové reformy, který počítá se zvýšením hranice pro odchod do důchodu. Organizátoři počítají s účastí statisíců lidí, do ulic by jich však mělo vyjít méně než milion.