Překvapila vás míra násilností během současných protestů?
Násilí je odporné, rabování šokující a ničení veřejných budov hulvátské, ale nic analyticky nového se nestalo. Francouzi demonstrují, je to součást jejich politické kultury. Studenti mají jasné a konkrétní kritiky týkající se specifického řízení škol, náhradních učitelů, rozvrhů či přijímání na vysoké školy. Mají také co říct o širších problémech ve veřejných službách či o budoucnosti lidského života a práce ve světě, který se otepluje a běží na modely umělé inteligence.
Francie je velmi zadlužená, a tudíž si nemůže dovolit splnit finanční nároky demonstrujících. Otázka ovšem je, proč je tak zadlužená.