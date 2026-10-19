Barbaři prolomili brány Západu. Rusové se tetelí nad záběry hořící Francie

Hanbatí divoši se sápou na mramorového Caesara a omotávají mu provaz kolem krku. Vizigótský král Alarich I. s okřídlenou helmou přihlíží stržení sochy ze sedla koně, zatímco všude kolem hordy jeho bojovníků opojené vítězstvím podpalují antické chrámy.
Když francouzský malíř Joseph-Noël Sylvestre na sklonku 19. století namaloval svůj slavný obraz Plenění Říma, nebyla to jen truchlivá vzpomínka na pád Západořímské říše. Byl to odraz dobových obav z úpadku Francie, která se vzpamatovávala z porážky ve válce s Prusy, běsů Pařížské komuny a kladla si otázky, zda západní civilizace v době dekadence neztrácí svou životodárnou mízu.
Ve Francii vypukla občanská válka. Tak končí hra na svobodu migrace. Prezident země je nezodpovědný mluvka, který vidí všude Rusy před branami Paříže. Jenže Rusové nejsou nepřátelé Francouzů.