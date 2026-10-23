„Podívejte se na sociální sítě: krajní levice tam vyzývá k útokům na veřejné budovy. Nebavíme se tady o hezkých protestech,“ řekl Nuňez novinářům.
Při protestech proti zdražování minulou sobotu vyšlo do ulic podle odhadů 550 až 800 tisíc lidí, včetně studentů.
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V Paříži a dalších městech doprovázely shromáždění střety s policií. Účastníci nepokojů vyrabovali stovky obchodů a zranili desítky policistů.
„Jsme připraveni být zítra (v sobotu) velmi tvrdí a netolerovat nic,“ uvedl Nuňez. Do bezpečnostních opatření budou zapojeny i elitní zásahové jednotky, 20 obrněných vozidel Centaure, 15 vozidel s vodními děly a vrtulníky.
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Úřady preventivně zakázaly sobotní demonstrace v Marseille i shromáždění nahlášená hnutím takzvaných žlutých vest v Paříži.