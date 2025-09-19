Teď během necelého roku Macron instaloval do funkce už třetího premiéra – tentokrát se jmenuje Sébastien Lecornu –, aniž by zřejmě měl ucelenou představu, jak řešit problémy země.
Macronův chlapík na nepříjemné práce Lecornu se sotva ve funkci rozkoukává – a už má před sebou obtížně zvládnutelný úkol. Chtěl by dostat do pořádku churavé francouzské finance, ale současně nepohněvat rozjitřenou veřejnost a politickou opozici, aby nedopadl jako jeho dva předchůdci.
Mezinárodní ratingové agentury nečekají a snižují Francii hodnocení. Podle společnosti Fitch spadl úvěrový rating Francie na nižší úroveň, než má Česko.