Stávkující zaměstnanec železnic mává světlicí na pařížské sídlo ministerstva hospodářství během protestu svolaného hlavními odborovými svazy proti rozpočtovým škrtům. (18. září 2025) | foto: ČTK

Jiří Sládek
Takové protesty nezažila Francie, druhá největší ekonomika eurozóny, dlouhé roky. Stály vlaky metra, zavřené byly nemocnice, stávkovali studenti, v ulicích byly ve čtvrtek statisíce demonstrantů. A terčem vší nevole byl zejména prezident Emmanuel Macron, někdejší miláček levicových progresivistů.

Teď během necelého roku Macron instaloval do funkce už třetího premiéra – tentokrát se jmenuje Sébastien Lecornu –, aniž by zřejmě měl ucelenou představu, jak řešit problémy země.

Macronův chlapík na nepříjemné práce Lecornu se sotva ve funkci rozkoukává – a už má před sebou obtížně zvládnutelný úkol. Chtěl by dostat do pořádku churavé francouzské finance, ale současně nepohněvat rozjitřenou veřejnost a politickou opozici, aby nedopadl jako jeho dva předchůdci.

Mezinárodní ratingové agentury nečekají a snižují Francii hodnocení. Podle společnosti Fitch spadl úvěrový rating Francie na nižší úroveň, než má Česko.

