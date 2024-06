Francouzi demonstrují proti krajní pravici, která může vyhrát předčasné volby

Desetitisíce Francouzů dnes vyšly do ulic, aby vyjádřily odpor vůči krajní pravici, která by se po předčasných parlamentních volbách mohla ve Francii dostat do vlády poprvé od druhé světové války. Informují o tom francouzská média, podle nichž úřady po celé zemi očekávaly účast až 350 tisíc lidí.