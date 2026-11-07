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Francie vyšetřuje bombové výhrůžky letadlům. Prověří i vazby na cizí mocnosti

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  18:57
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Policie zasahovala na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení...

Policie zasahovala na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení vyhrůžky o uložení nástražného výbušného systému na palubě čtyř letadel mířících do Prahy. (5. listopadu 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Policie zasahující na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení...
Policie zasahovala na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení...
Policie zasahovala na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení...
Policie zasahovala na letišti Václava Havla v Praze. Důvodem bylo obdržení...
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Pařížská prokuratura v sobotu zahájila vyšetřování falešných bombových hrozeb, které tento týden mířily na komerční lety. Cílem je identifikovat pachatele, kteří e-maily šířící falešné informace rozesílali, a prověřit jakékoli jejich možné vazby na cizí mocnosti. Terčem výhrůžek se ve čtvrtek a pátek staly desítky letů po celé Evropě, včetně Francie a České republiky.

Ve čtvrtek byl let společnosti Aer Lingus z Dublinu do Říma odkloněn na vojenské letiště ve francouzském Évreux. V pátek se hrozby týkaly čtyř letadel ve francouzském vzdušném prostoru, přičemž tři z nich přistála na pařížském letišti Orly a jedno v Bordeaux.

Falešné hrozby vedly v zasažených evropských zemích k odklonění letů a následným evakuacím a prohlídkám pyrotechnickými týmy, případně k takovýmto prohlídkám ještě před vzletem letadel. Výbušniny nebyly v žádném z letadel nalezeny.

Hnutí příliš radikální i na Rusko. Vyhrožuje evropským letadlům Mužský stát?

Vlna výhrůžek se nevyhnula ani pražskému letišti. Ve čtvrtek se hrozba týkala čtyř letadel mířících do Prahy z Dublinu, Glasgow, Athén a Newcastlu i prostor Letiště Václava Havla. V pátek se hrozby týkaly devíti letů - čtyř příletů a pěti odletů.

K některým výhrůžkám se přihlásila skupina s názvem Bojovníci mužského státu, která by měla zastávat názory proti emancipaci žen a práv LGBT+ lidí. Agentura AFP napsala, že v Rusku existuje krajně pravicové hnutí Mužský stát, její lídr ovšem jakékoli zapojení popřel.

5. listopadu 2026
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