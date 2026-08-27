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Do Elysejského paláce chce i s přítelem. Attalovi ve Francii předhazují střet zájmů

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  13:04
Bývalý francouzský premiér a kandidát na prezidenta Gabriel Attal (20. srpna...

Bývalý francouzský premiér a kandidát na prezidenta Gabriel Attal (20. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

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Francouzský prezidentský kandidát a bývalý premiér Gabriel Attal by se chtěl v případě výhry nastěhovat do Elysejského paláce společně se svým přítelem. Tím je od roku 2024 Stéphane Séjourné, který v Evropské komisi šéfuje průmyslu. Podle médií to může představovat vzhledem k pozicím obou politiků střet zájmů.

Attal se do francouzské politiky zapsal mimo jiné jako nejmladší a první otevřeně homosexuální premiér. „Žijeme spolu,“ potvrdil v úterý podle portálu Politico v rozhovoru pro francouzskou televizní stanici LCI. „Ale opakuji, každý z nás má svou vlastní cestu, svou vlastní dráhu. Nemáme v úmyslu to měnit,“ dodal.

Séjourné, který začal mandát eurokomisaře pro průmysl vykonávat v prosinci 2024, před nástupem do funkce složil přísahu, že bude upřednostňovat zájmy EU před národními záležitostmi. Potenciální střet zájmů by podle webu mohl představovat fakt, že tento post bude zastávat i během prezidentských voleb příští rok na jaře.

Miluji Francouze. Macronův expremiér Attal potvrdil kandidaturu na prezidenta

Oba politici jsou členy centristické Macronovy strany Obnova (Renaissance), kterou Attal od září 2024 vede v Národním shromáždění. Na otázku k možnému střetu zájmů při rozhovoru nedošlo. Mluvčí obou politiků se k této záležitosti odmítli vyjádřit.

Attal však uvedl, že on a Séjourné oddělují své profesní dráhy. „Vždy jsme oddělovali své kariéry. Jsme dvě veřejně známé osobnosti, ale nevystupujeme společně na veřejnosti… každý z nás jde svou vlastní cestou,“ řekl.

V registrovaném partnerství spolu žili v letech 2017 až 2022, přičemž Attal zastával několik ministerských funkcí – včetně funkce vládního mluvčího – a Séjourné byl poradce Macrona. Poté se na dva roky rozešli, než v roce 2024 svůj vztah obnovili. Attal funkci premiéra krátce vykonával od ledna do září 2024.

Známá moderátorka zmizí z obrazovek. Její partner kandiduje na prezidenta Francie

Nedávné průzkumy veřejného mínění podle Politico ukazují, že Attal v prezidentském závodě zaostává jak za favorizovanou lídryní krajně pravicového hnutí Národní shromáždění Marine Le Penovou, tak za svým hlavním ideologickým rivalem, bývalým premiérem a centristickým kandidátem Edouardem Philippem.

Ve Francii nejsou debaty o možných střetech zájmů ojedinělé. Před několika dny se z televizních obrazovek stáhla moderátorka Léa Salamé poté, co její dlouholetý partner a poslanec Evropského parlamentu Raphaël Glucksmann oznámil, že se rovněž vydá do boje o prezidentské křeslo.

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