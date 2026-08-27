Attal se do francouzské politiky zapsal mimo jiné jako nejmladší a první otevřeně homosexuální premiér. „Žijeme spolu,“ potvrdil v úterý podle portálu Politico v rozhovoru pro francouzskou televizní stanici LCI. „Ale opakuji, každý z nás má svou vlastní cestu, svou vlastní dráhu. Nemáme v úmyslu to měnit,“ dodal.
Séjourné, který začal mandát eurokomisaře pro průmysl vykonávat v prosinci 2024, před nástupem do funkce složil přísahu, že bude upřednostňovat zájmy EU před národními záležitostmi. Potenciální střet zájmů by podle webu mohl představovat fakt, že tento post bude zastávat i během prezidentských voleb příští rok na jaře.
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Oba politici jsou členy centristické Macronovy strany Obnova (Renaissance), kterou Attal od září 2024 vede v Národním shromáždění. Na otázku k možnému střetu zájmů při rozhovoru nedošlo. Mluvčí obou politiků se k této záležitosti odmítli vyjádřit.
Attal však uvedl, že on a Séjourné oddělují své profesní dráhy. „Vždy jsme oddělovali své kariéry. Jsme dvě veřejně známé osobnosti, ale nevystupujeme společně na veřejnosti… každý z nás jde svou vlastní cestou,“ řekl.
V registrovaném partnerství spolu žili v letech 2017 až 2022, přičemž Attal zastával několik ministerských funkcí – včetně funkce vládního mluvčího – a Séjourné byl poradce Macrona. Poté se na dva roky rozešli, než v roce 2024 svůj vztah obnovili. Attal funkci premiéra krátce vykonával od ledna do září 2024.
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Známá moderátorka zmizí z obrazovek. Její partner kandiduje na prezidenta Francie
Nedávné průzkumy veřejného mínění podle Politico ukazují, že Attal v prezidentském závodě zaostává jak za favorizovanou lídryní krajně pravicového hnutí Národní shromáždění Marine Le Penovou, tak za svým hlavním ideologickým rivalem, bývalým premiérem a centristickým kandidátem Edouardem Philippem.
Ve Francii nejsou debaty o možných střetech zájmů ojedinělé. Před několika dny se z televizních obrazovek stáhla moderátorka Léa Salamé poté, co její dlouholetý partner a poslanec Evropského parlamentu Raphaël Glucksmann oznámil, že se rovněž vydá do boje o prezidentské křeslo.