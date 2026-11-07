Pětasedmdesátiletý představitel hnutí Nepoddajná Francie se při představení programu vymezil proti hospodářské politice Emmanuela Macrona. „Budeme dělat přesný opak, tedy politiku podpory ekonomiky,“ prohlásil před svými příznivci. Těch podle šéfa jeho kampaně na shromáždění dorazilo přibližně 17 tisíc.
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Oživení má podle Mélenchona stát především na spotřebě domácností, která tvoří více než polovinu hospodářské aktivity země. Zapojit chce také miliardy eur z již existujících úspor, které je pak podle něj nutné nasměrovat na ekologické a sociální potřeby Francie.
Jean-Luc Mélenchon je jedním z nejsilnějších kandidátů na prezidenta v nadcházejících francouzských prezidentských volbách. Nedávné průzkumy totiž podle Reuters naznačují, že by mohl v dubnových volbách postoupit do druhého kole, v němž by se mohl utkat s Marine Le Penovou. Ta je naopak představitelkou krajní pravice. Průzkumy zároveň ale předpokládají, že by s ní v rozhodujícím hlasování prohrál.
Program s názvem „Společná budoucnost“ je pátou verzí programu strany. Z velké části navazuje na návrhy, se kterými Mélenchon vstupoval do předchozích prezidentských voleb.
K hlavním slibům patří zrušení Macronovy důchodové reformy, která kvůli stabilizaci veřejných financí postupně zvýšila minimální věk odchodu do penze z 62 na 64 let. Mélenchonova strana chce odchod do důchod umožnit lidem už v šedesáti. A to těm, kteří do systému přispívali čtyřicet let.
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Za bezprostřední odpověď na rostoucí životní náklady Mélenchon označil opatření, která mají „zmrazit ceny, zvýšit minimální mzdu a navázat mzdy na inflaci“. Hnutí navrhuje zvýšit čistou měsíční minimální mzdu ze současných přibližně 1 480 eur na 1 700 eur. Chce také zvýšit zdanění nejbohatších domácností.
V zahraniční politice Mélenchon zopakoval svou dlouhodobou kritiku Severoatlantické aliance. Program počítá s postupným odchodem Francie z NATO, jehož prvním krokem by bylo vystoupení z integrovaného vojenského velení.
„Nemáme co dělat v NATO ani v amerických válkách,“ prohlásil. Francie podle něj musí vybudovat celosvětovou frontu nezúčastněných zemí.
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Program také prosazuje postupný útlum jaderné energetiky a přechod k výrobě elektřiny výhradně z obnovitelných zdrojů. Vymezuje se také proti německému vlivu na hospodářskou politiku Evropské unie. Berlín hnutí označuje za hlavního evropského zastánce takzvaného ordoliberalismu, tedy ekonomického směru zdůrazňujícího přísná rozpočtová pravidla, cenovou stabilitu a nezávislou měnovou politiku.