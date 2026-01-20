Narcis a macho, kritizují Macrona někdejší zastánci. Žádají jeho ústup do pozadí

Političtí komentátoři Nicolas Domenach a Maurice Szafran v knize Nero v Elysejském paláci líčí prezidentství formované impulzivitou a stále užším okruhem spolupracovníků. Autoři, kteří byli kdysi podporovateli Macronových ekonomických reforem, tvrdí, že prezident začal ve svém druhém volebním období vládnout jako panovník odtržený od reality.
„Je to trochu jako královský dvůr,“ řekl portálu The Times Domenach s tím, že Macron se obklopil poradci, kteří mu neodporují. Prezident podle autorů odmítá naslouchat radám a považuje přiznání chyby za slabost, což vede k ochromení rozhodovacího procesu v samém srdci moci.
|
Nepřipomíná to moc Putina? Macron vzbudil rozruch fotkami z posilovny
Podle Szafrana se Macron zásadně liší od svých předchůdců. „Jiní prezidenti naslouchali svým poradcům, ale Macron chce všechno dělat sám,“ míní. V knize ho autoři vykreslují jako muže přesvědčeného o vlastní neomylnosti, stále více izolovaného od politické reality.
Deník Le Figaro knihu líčí jako nejnemilosrdnější a nejkrutější obžalobu „macronismu“. „Současný obyvatel Elysejského paláce je přirovnáván k psychopatickému a pyromanskému císaři,“ konstatuje.
Maskulinistický kruh mužů
Zlomovým bodem se podle autorů knihy stalo Macronovo rozhodnutí rozpustit parlament po evropských volbách v roce 2024. „Krok místo posílení moci uvrhl zemi do politické paralýzy,“ uvedl Domenach.
Kniha také naznačuje, že za politickými chybami stojí hlubší psychické problémy. Cituje Alaina Minca, někdejšího Macronova poradce, podle něhož prezident vykazuje „všechny klinické příznaky deprese“. „Když inteligentní člověk dělá hloupá rozhodnutí, není to tím, že by ztratil inteligenci, ale kvůli psychickému problému,“ domnívá se Minc.
|
Macron selhal, systém potřebuje revizi. Ale Le Penová lék nepřinese, říká politolog
Autoři rovněž kritizují „macho kulturu“ v Macronově nejbližším okolí. Domenach mluví o „maskulinistickém kruhu“ mužů, kteří si rozumějí, sdílejí stejný životní styl a utvrzují se navzájem ve své loajalitě.
Kniha rozsáhle cituje francouzského exprezidenta Françoise Hollanda, který Macrona popisuje jako „dítě hrající si na dospělého“ a obviňuje ho z patologického narcismu. The Times připomíná, že Hollande ale může být zaujatý – nikdy Macronovi neodpustil, že v roce 2016 odstoupil z funkce ministra hospodářství, aby se mohl věnovat vlastní prezidentské kampani.
Publikace podle komentátorů nemá být jen účtováním s minulostí, ale i varováním do budoucna. Macrona vyzývají, aby ustoupil do pozadí a umožnil nástup nového centristického lídra, který by dokázal čelit vzestupu krajní pravice v čele s Národním sdružením.
|
Bude moci kandidovat? Le Penovou čeká okamžik pravdy, odvolací proces začal
Jeho bývalá šéfka Marine Le Penové má sice v současnosti kvůli odsouzení za korupci zakázáno kandidovat, ale její chráněnec Jordan Bardella vede v průzkumech veřejného mínění pro příští prezidentské volby v roce 2027.
Kniha čelí ostré kritice ze strany Macronových příznivců, kteří ji označují za nepřátelskou karikaturu zahořklých insiderů. Elysejský palác se k obviněním nevyjádřil.