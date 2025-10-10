Macron trvá na svém. Znovu jmenoval premiérem toho, který podal demisi

  22:19aktualizováno  22:49
Francouzský prezident Emmanuel Macron po pátečním jednání s představiteli parlamentních stran jmenoval do funkce premiéra znovu Sébastiena Lecornua. Devětatřicetiletého politika požádal, aby sestavil novou vládu. Informuje o tom Elysejský palác. Lecornu podal v pondělí demisi po 27 dnech ve funkci.
Nově jmenovaný francouzský premiér Sébastien Lecornu s odstupujícím premiérem...

Nově jmenovaný francouzský premiér Sébastien Lecornu s odstupujícím premiérem Françoisem Bayrouem při slavnostním předání úřadu (10. září 2025) | foto: ČTK

Francouzský premiér Sébastien Lecornu po 27 dnech v úřadu rezignoval. (6. října...
Francouzský premiér Sébastien Lecornu po 27 dnech v úřadu rezignoval. (6. října...
Francouzský premiér Sébastien Lecornu (3. října 2025)
Francouzský prezident Emmanuel Macron po boku tehdejšího ministra ozbrojených...
„Přijímám – z povinnosti – úkol, který mi byl svěřen,“ uvedl na síti X Lecornu, který je tak pátým a šestým premiérem ve Francii za poslední dva roky. Lecornu uvedl, že nová vláda „bude muset být ztělesněním obnovy“ a že všechny otázky zmíněné během konzultací s politickými stranami v posledních dnech budou otevřené parlamentní debatě.

Francouzský premiér v demisi oznámil, že jeho nástupce lze jmenovat do dvou dnů

Lecornuovo opětovné jmenování přichází po několika dnech intenzivních jednání. Na funkci Lecornu rezignoval ani ne před týdnem kvůli vnitřním sporům ve své nově jmenované vládě.

Páteční jmenování nového premiéra je podle agentury AP považováno za poslední příležitost prezidenta Macrona oživit své druhé funkční období, které potrvá do roku 2027. Prezident, který nemá v parlamentu většinu potřebnou k prosazení své agendy, čelí rostoucí kritice. Ta přichází i z řad jeho podporovatelů.

Krize ve Francii: Národní sdružení odmítá jednat, Macrona tepou už i jeho expremiéři

Opětovné jmenování Lecornua kritizovala francouzská krajní pravice. Lídr krajně pravicového Národního sdružení (RN) Jordan Bardella, který už dříve několikrát vyzval k vypsání nových parlamentních voleb, už uvedl, že jeho strana novou vládu nepodpoří. Lecornuovo jmenování označil za špatný vtip a ponížení Francouzů. Lídr krajně levicové Nepodrobené Francie (LFI) Jean-Luc Mélenchon situaci označil za komedii.

6. října 2025
Macron trvá na svém. Znovu jmenoval premiérem toho, který podal demisi

10. října 2025

